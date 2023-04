Die Sims 4: Beeindruckende Spielerzahl und neue Sets enthüllt

"Die Sims 4" hat einen neuen Meilenstein erreicht und möchte ebenfalls mit neuen Download-Sets beeindrucken. Sie richten sich an Gartenliebhaber und Fans von Gebrauchtmöbeln.

„Die Sims 4“ erlebt seit der Umstellung auf das Free-to-Play-Modell einen neuen Höhenflug. Laut Electronic Arts konnte der Titel mittlerweile 70 Millionen Menschen erreichen. Damit ist die vor fast zehn Jahren erschienene Lebenssimulation das meistgespielte Spiel in der 23-jährigen Geschichte der Reihe.

Laut EA hat „Die Sims 4“ mehr als 16 Millionen neue Spieler angezogen, nachdem das Basisspiel im Oktober 2022 kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Die durchschnittliche wöchentliche Nutzerzahl sei um 53 Prozent gestiegen.

Die Sims 4-DLCs verkaufen sich noch besser

Geld verdient Electronic Arts seit der Free-to-Play-Umstellung nur noch mit Download-Erweiterungen und dergleichen. Daher dürfte der Publisher damit zufrieden sein, dass das im März veröffentlichte Premium-Erweiterungspaket „Zusammen wachsen“ in der Einführungswoche die höchsten Verkaufszahlen aller Pakete verzeichnen konnte, seit EA 2015 damit begonnen hat, Erweiterungen herauszugeben.

„Es ist unglaublich zu sehen, wie sehr unsere Community in den letzten acht Jahren gewachsen ist. Und unsere Spieler inspirieren uns weiterhin mit den unzähligen Möglichkeiten, wie sie das Leben in Die Sims 4 erkunden“, so der Executive Producer Phillip Ring.

„Die Sims 4“ wurde im September 2014 zunächst für den PC veröffentlicht, bevor 2015 eine Version für den Mac und 2017 Ports für die Konsolen PS4 und Xbox One folgten. Den Angaben von EA zufolge konnte das Spiel bis Februar 2019 einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erzielen.

Auch der nächste Teil befindet sich in Arbeit. Electronic Arts und Maxis kündigten den Nachfolger mit dem Codenamen „Project Rene“ im vergangenen Oktober an, ohne jedoch allzu viele Informationen oder aussagekräftige Videoeindrücke mitzuliefern.

Gewächshaus- und Dachbodenschätze-Sets

Vor der Veröffentlichung von „Die Sims 5“ widmen sich Electronic Arts und Maxis zunächst dem aktuell erhältlichen Spiel. So können sich Fans von „Die Sims 4“ auf neue Gewächshaus- und Dachbodenschätze-Sets einstellen, die in Kürze veröffentlicht werden.

Damit dürfen die Spieler laut Hersteller „helle, offene und üppig grüne Oasen oder gemütliche Zufluchten mit Vintage-Möbeln und Deko mit sentimentalem Wert“ erschaffen:

Das Gewächshaus-Set bietet nahtlos ineinanderfügende Glasfenster und -türen sowie mehrere Gartenobjekte wie Setzlinge, Topfstapel, einem Pflanztisch, Hängekörbe und mehr.

bietet nahtlos ineinanderfügende Glasfenster und -türen sowie mehrere Gartenobjekte wie Setzlinge, Topfstapel, einem Pflanztisch, Hängekörbe und mehr. Das Dachbodenschätze-Set umfasst gebrauchte Möbel. Jedes Teil, von Omas vererbten abgenutzten Möbeln bis hin zu Flohmarktfundstücken, habe eine Geschichte und Potenzial für neues Leben.

Die Veröffentlichung der Gewächshaus- und Dachbodenschätze-Sets ist für den 20. April 2023 vorgesehen.

Das könnte euch ebenfalls zu Die Sims 4 interessieren:

„Die Sims 4“ kann kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden und ist auf der PS4 sowie über die Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar.

Weitere Meldungen zu Die Sims 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren