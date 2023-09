PSVR2: Papier, Sport und Aliens – Drei weitere Spiele vorgestellt

In naher Zukunft werden drei weitere PSVR2-Spiele veröffentlicht, darunter eine erweiterte Version von "Paper Beast" sowie "NFL Pro Era 2" und "Mannequin". Videos zeigen, was die Virtual Reality-Community erwartet.

Das im Februar 2023 als Zubehör für die PS5 veröffentlichte Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 profitiert weiterhin von einem kontinuierlichen Nachschub an Spielinhalten. Auch wenn echte Blockbuster und Systemseller in der Minderheit sind, bekommen Besitzer der 600-Euro-Hardware damit eine Auswahl an Spielerfahrungen, die sie mal mehr und mal weniger überzeugend in die virtuelle Realität ziehen.

Neu hinzukommen werden in absehbarer Zeit drei Spiele, die in diesen Tagen angekündigt wurden. Dazu gehört eine überarbeitete Version von “Paper Beast”. Auch das Sportspiel “NFL Pro Era 2” und “Mannequin”, das unter anderem mit Aliens aufwartet, sind auf dem Weg.

Pixel Reef kündigt verbesserte Version von Paper Beast an

Die Entwickler von Pixel Reef werden für die PS5 und PSVR2 eine verbesserte Version von „Paper Beast“ auf den Markt bringen. Der Launch der Enhanced Edition ist für den 27. September 2023 vorgesehen.

Spieler dürfen sich auf verschiedene Verbesserungen einstellen, da das Spiel nun vollständig von den Möglichkeiten der neuen Konsole Gebrauch macht.

„Paper Beast“ bietet in der Enhanced Edition eine verbesserte Virtual-Reality-Bildqualität und macht sich HDR zunutze. Im Vergleich zur früheren Version weist sie detailreichere Texturen und Effekte auf – insbesondere in Bezug auf Sand und Wasser – und kann mit besseren Lichteffekten beeindrucken.

Darüber hinaus wurde das Gameplay durch eine größere Auswahl an Kreaturen und Pflanzen erweitert, die sich mit der Zeit entwickeln und immer beeindruckender werden können.

“Paper Beast” setzt auf die surreale Erforschung einer virtuellen Welt, in der Spieler eine Vielzahl von Kreaturen entdecken und mit ihnen interagieren können. Die Geschichte des Spiels folgt einem Forscher, der versucht, die Geheimnisse dieser mysteriösen Welt zu entschlüsseln.

NFL hautnah: StatusPRO bringt VR-Simulation auf PlayStation VR2

In Kürze wird auf dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 ebenfalls die Football-Simulation “NFL Pro Era 2” Debüt feiern. Die Entwicklung des Spiels erfolgt durch StatusPRO in Zusammenarbeit mit dem Lizenzgeber National Football League (NFL).

Der Nachfolger wird laut Hersteller einige unterhaltsame Features beinhalten, darunter einen Multiplayer-Part im Format von 11-gegen-11-Spielen. Er soll den Nutzern die Möglichkeit geben, weltweite Matches zu meistern und sich gegenseitig herauszufordern.

Für dieses Jahr steht ebenfalls die Funktion „Coach’s Confidence“ auf dem Plan, mit der durch entsprechende Einsichten und Fähigkeiten neue Herausforderungen zu meistern sind. Weiterhin wurden Maßnahmen ergriffen, um das Passspiel und die Bewegungsabläufe der Spieler zu verbessern. Ziel war es auch, die KI im Hinblick auf eine präzisere Spielsteuerung zu optimieren.

“NFL Pro Era 2” wird am 29. September 2023 für PlayStation VR2 veröffentlicht. Im PlayStation Store kann der Titel bereits auf die Wunschliste gepackt werden.

Sci-Fi-Multiplayer-Titel Mannequin angekündigt

Nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird der Sci-Fi-Multiplayer-Titel “Mannequin”, der für einen Launch im Jahr 2024 vorgesehen ist.

Der Titel stammt von Fast Travel Games. Das Team zeichnete sich zuvor für “Cities: VR” verantwortlich, während das neue Spiel der erste Multiplayer-Titel aus eigener Produktion ist. Darin werden bis zu fünf Spieler gleichzeitig in das Gefecht geschickt.

In “Mannequin” wird die Welt durch das Auftauchen einer außerirdischen Präsenz erschüttert. Während die Zeit dabei weltweit stehen blieb und sich Rettungskräfte, die zu den betroffenen Gebieten gerufen wurden, in reglose Statuen ohne Hilfeleistung verwandeln, steht der Spieler vor der Aufgabe, diese Situation zu bewältigen.

Erschwerend kommt hinzu: In den betroffenen Regionen wurde eine fremdartige Rasse entdeckt, die als Mannequin bezeichnet wird. Diese Wesen besitzen gefährliche Fähigkeiten und es obliegt einem Spezialisten-Team, die übernatürlichen Bedrohungen zu verfolgen und sich vor den Kräften dieser außerirdischen Entität zu schützen.

Drei Spieler schlüpfen in einem Standard-Match von “Mannequin” wahlweise in die Rolle der titelgebenden Aliens und stellen sich einem Spieler-Team aus zwei Agenten entgegen. Als Mannequins haben sie eine besondere Fähigkeit: Sie können Gegner in einer Pose einfrieren lassen.

Auch die Agenten sind keineswegs wehrlos unterwegs, denn sie verfügen über modernste Technologie. Mit dieser können sie Level scannen und somit den ungefähren Standort eines Mannequins ausfindig machen.

Eine umfangreichere Spielbeschreibung mit noch mehr Fähigkeiten wird auf dem PlayStation Blog bereitgehalten.

