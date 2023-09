Marvel’s Spider-Man 2: Nebenquests sollen coole Überraschungen haben

Laut Insomniac Games enthält „Marvel’s Spider-Man 2“ viele lohnenswerte Inhalte und coole Überraschungen in den Nebenmissionen. Der Senior Art Director von Insomniac Games rät in einem Interview mit The Movie Podcast dazu, die optionalen Inhalte unbedingt zu spielen, da sie neue Details zur Geschichte des Spiels beitragen.

Insomniac Games habe eine Menge toller Inhalte hinzugefügt, wodurch das Spiel noch narrativer werden soll als der Vorgänger. Dadurch werden wichtige Geschichten nicht nur in der Kampagne, sondern auch in den optionalen Inhalten erzählt. Wer also mehr über Spider-Man wissen will, kann auch nach Abschluss der Geschichte weitere Storys erleben.

Lohnenswerte Nebenmissionen in Marvel’s Spider-Man 2

Jacinda Chew erklärt, dass das Entwicklerteam sich bewusst ist, dass Spieler und Spielerinnen die Story rund um die Welt von Spider-Man mögen. Deshalb habe sich das Team dazu entschlossen, die Nebenmissionen noch weiter auszubauen, was die Narrative angeht.

Deshalb sollten Fans die Nebenmissionen unbedingt erledigen. Natürlich hat Chew noch nicht verraten, um welche Überraschungen es sich dabei handelt. Den Ausschnitt aus dem Video gibt es bei NerdGuyTy auf X zu sehen:

Wir wissen bereits, dass die Hauptgeschichte rund 17 Stunden Spielzeit einnehmen wird. Für die Platin-Trophäe sind es ganze 34,5 Stunden, also fast das Doppelte. Kein Wunder also, dass viele dieser Stunden wohl in die Nebenquests fließen werden, wenn diese voller wichtiger Geschichten rund um das Spider-Man-Universum stecken.

Ob dadurch Quests aus der Hauptkampagne fallen, ist nicht bekannt. Der erste Teil hat mit seiner Hauptstory rund 20 Stunden Spielzeit verschlungen.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 für die PlayStation 5. Alle interessierten Spieler und Spielerinnen können den Titel aktuell schon vorbestellen, beispielsweise bei Amazon*.

