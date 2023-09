Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac bestätigt Dolby Atmos-Tonabmischung

"Marvel's Spider-Man 2" steht in den Startlöchern und bietet diesmal mehr für die Ohren. Die Fortsetzung ist mit einer nativen Dolby Atmos-Audioabmischung ausgestattet, wie Insomniacs Director of Community and Marketing betont.

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ setzt Insomniac Games die Superhelden-Reihe in diesem Jahr fort. Nachdem zuletzt ein Trailer gezeigt und Gameplay-Material präsentiert wurden, folgten allerlei Informationen zur neuen Gangsterjagd in New York, darunter Angaben zum Sound-Erlebnis.

So wurde bestätigt, dass die Fortsetzung des Superhelden-Abenteuers mit nativer Dolby Atmos-Audioabmischung ausgestattet ist. Dadurch ist es augenscheinlich der erste große PS5-Titel, der mit dieser Technologie beworben wird.

Auf eine entsprechende Frage auf ResetEra antwortete der Director of Community and Marketing von Insomniac: „Ja, und wir haben auch die Cinematics in Atmos abgemischt.“

Insomniac bringt 3D-Audio auf eine neue Ebene

Der Fragensteller verwies auf ResetEra zunächst auf einen Vorschaubericht von IGN, in dem die Audio-Technologie von “Marvel’s Spider-Man 2” angesprochen wurde.

Darin kam Mike Fitzgerald, Director of Core Technology bei Insomniac, zu Wort und erklärte: “Unser Audio-Team arbeitet jetzt schon eine Weile mit 3D-Audio-Pipelines auf dieser Konsole und hat wirklich herausgefunden, wie man es richtig gut macht. Sie gehen an die Gestaltung all dieser Missionen und der Klanglandschaften für diese Missionen auf eine neue Art und Weise heran, mit Ambisonics und Positions-Audio für noch mehr Objekte in der Szene.”

Wenn man sich beispielsweise mitten im Areal der Emily-May-Stiftung befindet und von einer Vielzahl von Menschen auf verschiedenen Balkonen und in anderen Bereichen umgeben ist, könne man dank der Audio-Technologie genau ausmachen, woher die Geräusche stammen. Verglichen mit den vorherigen Spielen soll diese Wirkung noch intensiver sein.

Als Voraussetzung gilt natürlich eine passende Hardware-Ausstattung, die 3D-Audio unterstützt und entsprechend an den Raum oder die Ohren der Spieler abgeben kann. Mit dem neusten PS5-Update spielt Dolby Atmos jedenfalls seit einigen Tagen auch auf der aktuellen Sony-Konsole eine Rolle.

Insomniac und Sony werden “Marvel’s Spider-Man 2” am 20. Oktober 2023 für die PS5 auf den Markt bringen. Vorbestellungen sind weiterhin möglich, beispielsweise bei Amazon*.

