EA Sports FC 24: Dank Rabatt-Code für 55 Euro vorbestellbar

“EA Sports FC 24” steht kurz vor der Veröffentlichung. Erscheinen wird das neue Fußballspiel, das erstmals die zugkräftige “FIFA”-Reihe ersetzt, Ende September für Konsolen und PC.

Vorbestellen lässt sich das Spiel im PlayStation Store für 79,99 Euro, was allerdings nicht empfehlenswert ist, sofern ihr nicht an den digitalen Vertrieb gebunden seid. Denn es geht deutlich günstiger.

Bei Media Markt und Saturn für 55 Euro

Amazon beispielsweise verkauft die Standardversion von „EA Sports FC 24“ zum Preis von 64,99 Euro, was einer Ersparnis von 19 Prozent gleichkommt. Doch auch hier ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Denn bei Media Markt und Saturn lässt sich der ohnehin schon reduzierte Preis mit einem Gutschein-Code (BROSKI10) verbinden, der den Preis von “EA Sports FC 24” auf 54,99 Euro schrumpfen lässt. Von dem im PlayStation Store fälligen Betrag sind Kunden damit weit entfernt.

Nachfolgend sind die Angebote verlinkt*:

Der genannte Code, der nicht an “EA Sports FC 24” gebunden ist, sondern vielfältig eingesetzt werden kann, wird im späteren Verlauf des Bestellvorgangs eingegeben – und zwar an der Stelle, an der die Zahlungsart ausgewählt wird. Danach erfolgt noch einmal eine Übersicht, sodass ihr euch unbesorgt durchklicken könnt.

Neben dem günstigeren Preis profitieren Vorbesteller auch von einigen Zusatzinhalten, die bei einem frühen Kauf als Boni vergeben werden. Um welche sich bei den Händlern handelt, wird auf den verlinkten Produktseiten beschrieben.

Weitere Meldungen zu EA Sports FC 24:

Ab dem 22. September 2023 dürfen diejenigen Spieler, die sich für den Erwerb der kostspieligen Ultimate Edition von “EA Sports FC 24” entschieden haben, in das Spiel einsteigen. Der reguläre Startschuss für alle anderen Spieler erfolgt eine Woche später, und zwar am 29. September 2023.

Weitere Meldungen zu EA Sports FC 24.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren