No Man’s Sky: Update 4.45 in Kürze für die Konsolen – Changelog liefert die Details

No Man's Sky:

Wie die Entwickler von Hello Games bekannt gaben, wird die Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" auf den Konsolen in Kürze mit dem Update auf die Version 4.45 versehen. Welche Änderungen und Verbesserungen geboten werden, verrät der recht aktuelle Changelog.

"No Man's Sky" wird seit Jahren mit Inhalten und Updates unterstützt.

In dieser Woche versahen die Entwickler von Hello Games „No Man’s Sky“ auf dem PC mit dem Update auf die Version 4.45 und gaben bekannt, dass die Konsolen wie gehabt etwas später versorgt werden.

Passend zum Release des neuen Updates stellte Hello Games den recht umfangreichen Changelog bereit, dem sich entnehmen lässt, dass ein weiteres Mal diverse Fehler behoben wurden, über die die Community in den letzten Wochen klagte. Unter anderem wird mit dem Update 4.45 dafür gesorgt, dass die zum Teil fehlerhaften Belohnungen in unterschiedlichen Bereichen nun wie vorgesehen vergeben werden.

Darüber hinaus erweiterten die Entwickler die Liste der abgeschlossenen Ziele im Missionsprotokoll, fügten neue Dreadnought-Warp-Effekte hinzu oder optimierten die Darstellung der Sternen sowie die Lichtdarstellung. Auch kleinere Performance-Verbesserungen wurden vorgenommen.

Alle weiteren Details zu den gebotenen Verbesserungen und Fehlerbehebungen des neuen Updates liefert euch der übersetzte Changelog.

Das Update 4.45 in der Übersicht

Behoben: Ein sehr seltenes Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Mission „Ein Sprung ins Dunkle“ nach dem Öffnen des Portals nicht weiterging.

Behoben: Ein seltenes Problem wurde behoben, das verhindern konnte, dass der Artemis-Pfad nach der Umwandlung eines Speicherstands aus dem Expeditionsmodus korrekt startete.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das verhindern konnte, dass das abschließende Kapitel der Mission „Unter einem rebellischen Start“ im Story-Katalog erschien.

Behoben: Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem der Story-Katalog für „Unter einem rebellischen Stern“ den letzten Eintrag nicht anzeigte.

Die Belohnungen, die von Autophage vergeben werden, wenn Sprachfähigkeiten geübt werden, wurden verbessert.

Behoben: Ein Problem mit Belohnungen beim Üben von Sprachen mit Autophage wurde behoben.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Autophage-Texte im Story-Katalog nicht korrekt angezeigt wurden.

Die Liste der abgeschlossenen Ziele im Missionsprotokoll wurde erweitert.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass die mit Autophage zusammenhängenden Missionen im Story-Katalog erschienen.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das einige Missionen dazu bringen konnte, Spieler zum Station Core zu schicken, während sie sich in einem verlassenen System befanden, in dem kein Station Core vorhanden ist.

Behoben: Ein Problem in „Diejenigen, die zurückgekehrt sind“, bei dem nach dem Zurücksetzen der Mission der Autophage im ursprünglichen Harmonie-Camp den falschen Dialog geben konnte, der den Missionsfortschritt blockierte. Spieler, die bereits von diesem Problem betroffen sind, müssen die Mission möglicherweise erneut zurücksetzen, um fortzufahren.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem Missionen Spieler zu Absturzstellen schicken konnten, an denen kein Schiff vorhanden war.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das es Spielern ermöglichte, Frachtpods und Geschütztürme auf ihren eigenen Frachtern zu zerstören.

Das Meilensteinziel der Outlaw-Fraktion für das Töten von Händlern wurde durch einen Meilenstein für das Plündern von Frachtern ersetzt.

Das Verhalten kleiner KI-Jäger in der Nähe großer Schiffe wurde verbessert.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler Schrott zerstören konnten, während ihr Inventar voll war, wodurch sie den Schrott nicht erhielten.

Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem Spieler trotz Aufenthalt auf einer Planetenoberfläche langsam Sauerstoff verloren und starben.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass das Schiffsinventar außer Reichweite war.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass alle Kreaturen Kot absetzten.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, bei dem an den Sentinel Säulen falsche Multitools verfügbar waren.

Behoben: Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass Spielerkappen unregelmäßig reagierten, während Basisteile platziert wurden.

Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem Spieler beim Laden durch den Boden fallen konnten.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass Spieler durch den Boden fielen, wenn ein sehr spezifisches Frachter-Basisteil verwendet wurde.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass alle Spieler im System Ansehen verloren, wenn ein anderer Spieler zivile Frachter zerstörte.

Ein Problem wurde behoben, das die Nutzung der Gyro-Optionen auf der Switch unter bestimmten Umständen verhinderte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die falschen Symbole für „Rückkehrerumhang“ und „Wandererumhang“ verwendet wurden.

Neue Dreadnought-Warp-Effekte wurden hinzugefügt.

Eine Performance-Verbesserung für die Instanzdarstellung wurde eingeführt.

Eine leichte Optimierung für die Lichtdarstellung wurde eingeführt.

Ein Darstellungsproblem wurde behoben, das zu einem kurzzeitigen visuellen Fehler führen konnte.

Ein Problem wurde behoben, das visuelle Fehler in einigen Partikeleffekten verursachen konnte.

Ein visuelles Problem mit Partikeln bei Verwendung von HDR wurde behoben.

Eine Optimierung für die Himmel- und Sterndarstellung wurde eingeführt.

Die visuelle Qualität der Sterndarstellung wurde verbessert.

Ein auf der Xbox auftretendes Darstellungsproblem wurde behoben.

Die visuellen Effekte von FSR2 auf der Nintendo Switch wurden weiter verfeinert und verbessert.

Eine Reihe von Darstellungsoptimierungen für die Nintendo Switch wurden eingeführt.

Eine Reihe von Texturoptimierungen und Verbesserungen für die Nintendo Switch wurden eingeführt.

Eine signifikante Speicherplatzoptimierung für die Switch wurde eingeführt.

Ein Absturz im Zusammenhang mit der prozeduralen Texturerzeugung wurde behoben.

Ein speicherbezogener Absturz, der auftreten konnte, wenn während eines Sturms zur Modus- oder Speicherauswahl zurückgekehrt wurde, wurde behoben.

Eine Reihe von Abstürzen im Zusammenhang mit der Speicherverwaltung wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit dem Grafikspeicher auf dem PC wurde behoben.

Ein Absturz, der PC-Benutzer mit bestimmten AMD-Grafikkarten betreffen konnte, wurde behoben.

Ein PC-spezifischer Absturz, der auftreten konnte, wenn No Man’s Sky gleichzeitig mit anderen Anwendungen verwendet wurde, die den Videospeicher nutzen, wurde behoben.

Related Posts

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Eigenen Angaben zufolge arbeiten die Entwickler von Hello Games bereits an neuen Überraschungen und Inhalten, die zu gegebener Zeit enthüllt werden sollen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu No Man's Sky.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren