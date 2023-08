No Man’s Sky: Echoes-Update mit neuen Inhalten erschienen

No Man's Sky:

Heute ist das kürzlich angekündigte Update "Echoes" erschienen. Was dadurch ins Spiel kommt, erfahrt ihr hier.

"No Man's Sky" hat ein weiteres Content-Update erhalten.

Zum siebten Jubiläum von „No Man’s Sky“ kündigte Hello Games ein Update namens Echoes an. Was genau drin steckt und wann es erscheint, war zu diesem Zeitpunkt aber nicht bekannt.

Am heutigen Donnerstag war es schließlich so weit: Das Echoes-Update steht jetzt auf allen verfügbaren Plattformen zum Download bereit.

Eine neue Zivilisation, riesige Kampfschiffe und vieles mehr

Die Spieler können fortan eine neue Lebensform kennenlernen. Sie nennt sich Autophage und wird als eine „lange verborgene Zivilisation von Roboterwesen“ beschrieben. Um sie zu erforschen und sich mit ihnen vielleicht auch anzufreunden, könnt ihr euch mit Nada zusammenschließen. Eine Missionskette bietet euch hierbei mehrere Stunden an Abenteuern.

Durchs Weltall fliegen jetzt unheimliche Piraten-Dreadnoughts. Nehmt den Kampf gegen sie auf, um unschuldigen Zivilisten das Leben zu retten. Stürzt euch dabei in ihre Aufbauten und attackiert direkt den Kern dieser riesigen Kampfschiffe.

Nutzt zudem das neue Multi-Tool-Decommissioning-Terminal, das sich an Bord der Space Anamoly befindet. Zerlegt hier Waffen, die ihr nicht mehr braucht, um wertvolle Upgrades und Bergungsmaterial zu erlangen.

Auch für PS VR2-Spieler gibt es eine Neuerung: Ab sofort unterstützt das Spiel Foveated Rendering, wodurch sich die Auflösung und die Detailtreue in der Mitte eures Blickfelds erhöhen. Objekte, auf die ihr euch fokussiert, werden somit schärfer dargestellt.

Des Weiteren lassen sich die Kampffähigkeiten eures Raumschiffs weiter maximieren. Lenkt dabei die Energie je nach Situation auf Triebwerke, Schilde oder Waffen um. Möchtet ihr euch dem Feind mit Höchstgeschwindigkeit nähern, müsst ihr rechtzeitig eure Triebwerke aufladen.

Ebenfalls neu ist die Voyagers-Expedition. Absolviert sie und erhaltet einzigartige exotische Belohnungen. Zum Beispiel Aitophage-Replikaten, ein Poster-Set oder eine Jetpack-Spur.

„No Man’s Sky“ ist aktuell für 24,99 Euro im PlayStation Store zu haben. Wer Interesse an dem Survival-Weltraumspiel hat, kann also jetzt 50 Prozent sparen. Das Angebot gilt noch bis zum 31. August.

