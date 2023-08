No Man’s Sky: Nächstes Major-Update mit Jubiläumsvideo angeteasert

No Man's Sky:

In absehbarer Zeit ist mit einem neuen großen Update zu rechnen. Das haben wir am Ende des heute hochgeladenen Jubiläumsvideos erfahren.

Vor sieben Jahren kam „No Man’s Sky“ auf den Markt. Um diesen Anlass zu feiern, lud Hello Games vor einer Stunde ein Jubiläumsvideo hoch. Hier lässt das britische Entwicklerstudio die Updates der vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren.

Am Ende teasert das Team dann „Echoes“ an – das nächste große Update. Erste Details dazu wurden aber nicht mitgeteilt.

Mit 6 Entwicklern fing alles an

Zum siebenjährigen Jubiläum wandte sich Studio-Gründer Sean Murray an die Fans: „Vor sieben Jahren konnten wir zum ersten Mal beobachten, wie Spieler auf der ganzen Welt begannen, das von uns geschaffene Universum zu erkunden. Ich kann nicht beschreiben, wie sich das anfühlte. Es war bereits der Höhepunkt von fünf Jahren sehr harter Arbeit für unser winziges Team (die durchschnittliche Teamgröße lag bei nur 6 und zum Start bei nur 15).“

Solch eine „wilde Fahrt“ hätte Murray nie erwartet. Dabei waren die Spieler stets der Leitstern für ihn und sein Team. Fast ein Drittel seines Lebens habe er an dem Weltraumspiel gearbeitet, und letztendlich wurde es erfolgreicher als gedacht.

„Es gibt noch so viel, was wir ausprobieren wollen, so viel, worauf wir noch gespannt sind. Der nächste Schritt auf dieser Reise ist nicht mehr weit entfernt. Wir werden schon sehr bald mehr über ECHOES für Reisende berichten können“, verspricht der Gründer.

Ohne die Unterstützung der Fans wäre der langanhaltende Support nicht möglich gewesen. Deshalb möchte Murray ihnen danken und weist nochmal darauf hin: Die Reise von „No Man’s Sky“ geht weiter.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Related Posts

„No Man’s Sky“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar. PlayStation-Spieler können aktuell 50 Prozent sparen und sich das Game somit für nur 24,99 Euro sichern.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren