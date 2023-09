The Legend of Heroes – Trails of Cold Steel 3 & 4: RPGs mit Trailer für die PS5 angekündigt

The Legend of Heroes – Trails of Cold Steel 3 & 4:

Nachdem eine Alterseinstufung kürzlich auf PlayStation 5-Umsetzungen hinwies, wurden "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3" und "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4" nun offiziell für die aktuelle Sony-Konsole angekündigt. Der PS5-Release erfolgt Anfang 2024.

Zwei weitere "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel"-Titel erscheinen für die PS5.

Anfang des Monats ließ sich den Datenbanken des US-amerikanischen Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) entnehmen, dass Falcom zwei weitere „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel“-Titel auf die PlayStation 5 bringen wird.

In der Zwischenzeit wurde das Ganze auch vom verantwortlichen Publisher NIS America bestätigt. Wie der Publisher bekannt gab, werden „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ und „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ Anfang 2024 für die PS5 veröffentlicht. Im PlayStation Store wird es laut NIS America möglich sein, die beiden Rollenspiele einzeln zu erwerben.

Wer die sich die Titel hingegen in das heimische Regal stellen möchte, darf sich auf eine Retail-Version für die PlayStation 5 freuen, die beide Rollenspiele enthält.

Bekannte Inhalte und technische Verbesserungen

Zu den technischen Verbesserungen, die die beiden Titel auf der PlayStation 5 spendiert bekommen, gehört neben reduzierten Ladezeiten offenbar eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde. Hinsichtlich der Inhalte hat sich nichts geändert.

Die Geschichte von „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ setzt zwei Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers ein dreht sich um den Protagonisten Rean Schwarzer, der mittlerweile als Ausbilder auf dem Zweigcampus der Thors Military Academy aktiv ist.

Zusammen mit Juna Crawford, Altina Orion, Kurt Vandar und weiteren Charakteren nimmt er Missionen in Angriff und geht einer Verschwörung auf den Grund, die den Frieden in Erebonia bedroht. Bei „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ handelt es sich um einen direkten Nachfolger, mit dem die Erebonian-Saga zum Abschluss gebracht wird

„The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ und „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ sind bereits für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

