The Legend of Heroes – Trails into Reverie: Stimmiger Trailer zelebriert den Launch des RPGs

Ab sofort ist das Rollenspiel "The Legend of Heroes: Trails into Reverie" für die Konsolen und den PC erhältlich. Der stimmige Launch-Trailer liefert Eindrücke aus der Geschichte sowie dem Kampfgeschehen und stimmt auf das vor uns liegende Abenteuer ein.

"The Legend of Heroes: Trails into Reverie" ist ab sofort erhältlich.

Über einen Mangel an Nachschub können sich Anhänger japanischer Rollenspiele in diesen Tagen sicherlich nicht beschweren. Nachdem im vergangenen Monat „Final Fantasy XVI“ für die PS5 veröffentlicht wurde, steht ab sofort der nächste Genrevertreter bereit.

Die Rede ist von „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“, das von offizieller Seite als ein Epilog zu „Trails of Cold Steel 4“ (2021) beschrieben wird. Passend zum Release des Rollenspiels darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und stimmt auf die vor uns liegenden Abenteuer ein.

Geboten werden sowohl Eindrücke aus der Handlung von „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ als auch Szenen aus dem Kampfsystem des Rollenspiels.

Entwickler versprechen ein erweitertes Kampfsystem

Wie in der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, steht uns mit „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ ein umfangreiches Rollenspielabenteuer ins Haus, das rund 50 spielbare Charaktere sowie ein Kampfsystem bietet, dessen strategische Möglichkeiten im Vergleich mit den Vorgängern spürbar erweitert wurden.

Hinzukommen der „True Reverie Corridor“ genannte Dungeon, der auch erfahrene Spielerinnen beziehungsweise Spieler gehörig fordern soll, sowie eine spannende Geschichte. „Lloyd Bannings, Leiter der Sondereinheit der Crossbell-Polizei, kämpft erneut für die Freiheit seiner Stadt, nachdem die Unabhängigkeitsfeierlichkeiten von Crossbell durch das plötzliche Wiederauftauchen einer alten Bedrohung unterbrochen werden“, führen die Entwickler von Falcom zur Handlung aus.

Erzählt wird die Geschichte der drei Protagonisten Lloyd Bannings, Rean Schwarzer und dem mysteriösen „C“, die eigene Handlungsstränge spendiert bekamen, die sich dank des Crossroads-Systems immer wieder kreuzen.

„The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch erhältlich. Anbei der offizielle Trailer zum heutigen Launch des Rollenspiels.

