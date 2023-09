The Legend of Heroes – Trails of Cold Steel 3 & 4: Finden laut dem ESRB den Weg auf die PS5

The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 3 & 4:

Wie sich aktuellen Altersfreigaben des ESRB entnehmen lässt, bereitet NIS America den PlayStation 5-Release von zwei weiteren "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel"-Abenteuern vor. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings nicht.

NIS America bringt offenbar weitere "The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel"-Titel auf die PS5.

Aktuellen Berichten zufolge möchten Falcom und der Publisher NIS America zwei weiteren Ablegern der „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel“-Reihe den Weg auf die PlayStation 5 ebnen.

Dies geht aus aktuellen Altersfreigaben des Entertainment Software Rating Boards (kurz: ESRB) hervor, denen sich entnehmen lässt, dass sowohl der dritte als auch der vierte Teil für die PS5 erscheinen.

Eine offizielle Bestätigung seitens NIS America steht zwar noch aus, da sich das ESRB bei möglichen Leaks in der Vergangenheit stets als verlässliche Quelle entpuppte, können wir aber davon ausgehen, dass das Rating-Board auch dieses Mal richtig liegt.

Somit dürfte eine entsprechende Ankündigung seitens Falcom beziehungsweise NIS America nur eine Frage der Zeit sein.

Die PS5-Umsetzungen älterer Titel

Während „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ im Sommer 2017 für den PC, die PlayStation 4 und die Switch erschien, fand „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ knapp ein Jahr später den Weg auf die gleichen Systeme. Nun stehen also die Umsetzungen für die PlayStation 5 in den Startlöchern.

Da eine offizielle Ankündigung noch auf sich warten lässt, ist derzeit unklar, welche technischen Verbesserungen die beiden Rollenspiele auf Sonys Current-Gen-Konsole spendiert bekommen. Als sicher gelten jedoch eine optimierte Grafik, reduzierte Ladezeiten und möglicherweise eine Unterstützung der 4K-Auflösung.

Warten wir die Bestätigung seitens NIS America und die damit verbundenen Details zu den PlayStation 5-Versionen von „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ und „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4“ ab.

Related Posts

Über Langeweile können sich Fans der Rollenspiel-Reihe aktuell übrigens nicht beschweren. Schließlich erschien erst im letzten Monat „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“ für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: ESRB

Weitere Meldungen zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren