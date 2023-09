Gaming Heads: Figurenhersteller muss alle PlayStation-Produkte vernichten

Der in Hongkong ansässige Figurenhersteller Gaming Heads macht darauf aufmerksam, dass man die Bestände an PlayStation-Produkten vernichten soll. Es sei eine Aufforderung von Sony, nachdem es laut Gaming Heads eine mehr als zehnjährige Zusammenarbeit mit dem PS5-Anbieter gab.

Betroffen seien unter anderem Produkte zu “God of War”, “Sly Cooper” und „The Last of Us“, darunter auch Vorbestellungen, die noch nicht ausgeliefert wurden. Auf die Gründe ging Gaming Heads nicht ein.

„Wir haben mehr als zehn Jahre lang mit Sony PlayStation zusammengearbeitet, um euch einige der besten Videospiel-Sammlerstücke zu liefern. Und wir haben uns sehr bemüht, sie umzustimmen“, heißt es in einem Schreiben, das auf Twitter/X veröffentlicht wurde.

Dem Figurenhersteller zufolge wisse Sony, dass Spieler “ihr hart verdientes Geld für Artikel gezahlt“ haben, deren Versand bevorsteht oder die sich in der Produktion befinden. “Aber leider haben sie uns, nachdem wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, angewiesen, eure Bestellungen nicht an euch zu versenden”, so Gaming Heads.

Im Schreiben werden die Fans dazu aufgefordert, Druck aufzubauen und damit Einfluss auf die Entscheidungsträger von Sony zu nehmen. Zur Unterstützung dieses Vorhabens wurde eine E-Mail-Adresse beigefügt.

Kunden beschweren sich über Gaming Heads

Es ist anzumerken, dass in Social-Media-Threads zum Thema zahlreiche negative Erfahrungen mit dem Kundenservice von Gaming Heads zusammengetragen wurden.

So schrieb ein Twitter/X-Follower beispielsweise: “Wenn man bedenkt, wie ihr Tomb Raider-Fans behandelt habt, die seit Jahren warten und deren Bestellungen als Vergeltung für ihre Beschwerden über euren mangelhaften Service storniert wurden, ist es kein Wunder, dass Sony diese Entscheidung getroffen hat.“

Tatsächlich stellt die Behauptung von Gaming Heads nur eine Perspektive dar. Und es scheint, dass es weitere Aspekte gibt, die der Figurenhersteller lieber geheim halten möchte. Letztendlich bleibt zu hoffen, dass alle Kunden ihr bezahltes Geld zurückerstattet bekommen.

Statuen und dergleichen können auch bei anderen Anbietern gekauft werden. Beispielsweise hat Prime1Studio eine limitierte Edition mit Joel und Ellie aus “The Last of Us” in den Produktkatalog aufgenommen. Sie schlägt mit mindestens 1.699 Dollar zu Buche und kann vorbestellt werden. Erwartet wird eine Lieferung im Zeitraum von Dezember 2024 bis März 2025.

