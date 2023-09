Tomb Raider – The Legend of Lara Croft: Erster Blick auf die Animationsserie

Tomb Raider - The Legend of Lara Croft:

Schaut euch jetzt den ersten Trailer zur Animationsserie mit Lara Croft an. Im Laufe des nächsten Jahres soll die Serie an den Start gehen.

Netflix hat am heutigen Abend eine Reihe von Trailern hochgeladen. Einer davon gewährt euch einen ersten Blick auf „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“. Es ist eine Animationsserie, die bereits im Januar 2021 angekündigt wurde.

Kanon wird bedient

Bisher wussten wir: Die Macher erzählen eine Geschichte, die den Kanon der Reboot-Trilogie berücksichtigt. Angeknüpft wird an „Shadow of the Tomb Raider“, den letzten Teil aus dem Jahr 2018.

Das Medienunternehmen Legendary Television und Entwicklerstudio Crystal Dynamics übernehmen die Produktion. Für die Animationen sind wiederum die Powerhouse Animation Studios verantwortlich, die hinter der „Castlevania“-Serie aus 2017 stehen. Zudem haben wir erfahren, dass die Schauspielerin Hayley Atwell der Protagonistin ihre Stimme leiht.

Weitere Charaktere neben Lara werden Jonah Maiava (Earl Baylon) und Zip (Allen Maldonado) sein. Mehr ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

„Coming soon“, lesen wir am Ende des einminütigen Videos. Irgendwann 2024 soll der Start erfolgen. Wahrscheinlich erfahren wir also schon bald mehr über die Animationsserie.

Eine weitere Serie, die Netflix vorstellte, ist „Devil May Cry“. Hier unser Artikel dazu:

Und wie geht es im Videospiel-Bereich weiter? Crystal Dynamics entwickelt längst einen neuen Teil, wobei Amazon Games als Publisher tätig ist. Des Weiteren war auf der Nintendo Direct in diesem Monat eine Remaster-Trilogie der ersten drei Teile zu sehen, die Anfang 2024 herauskommt.

Darüber hinaus soll bei Amazon noch eine weitere Serie entstehen. Satte 600 Millionen US-Dollar hat das weltbekannte Unternehmen angeblich dafür bezahlt.

