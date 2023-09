Angry Birds VR: PS5-Version für PSVR2 hat einen Termin

Für das im Februar veröffentlichte Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 wurden in den vergangenen Monaten rund 100 Spiele veröffentlicht. Allerdings handelt es sich nicht in allen Fällen um Neuentwicklungen. Gleichermaßen wurden bereits für PlayStation VR oder andere Headsets erhältliche Games auf die neue PS5-Hardware gebracht.

Auch “Angry Birds VR: Isle of Pigs” ist seit Jahren für PlayStation VR erhältlich. Allerdings werden die wütenden Vögel in Kürze auch auf dem Nachfolger PlayStation VR2 landen. Der Launch soll am 10. Oktober 2023 erfolgen. Im PlayStation Store kann der Titel bereits auf die Wunschliste gepackt werden.

Upgrade ist nicht kostenlos

Spieler, die bereits ein Exemplar von “Angry Birds VR: Isle of Pigs” für PlayStation VR besitzen, können preisreduziert auf die PS5-Version umsteigen. Gegenüber Push Square gab ein Sprecher von Resolution Games bekannt, dass hierfür eine Upgrade-Gebühr von 9,99 Dollar erhoben wird. Der Eurobetrag wird vermutlich identisch oder ähnlich sein. Mit 14,99 Euro ist die Vollversion für PlayStation VR allerdings nur unwesentlich teurer.

Das Spiel funktioniert in der virtuellen Realität in etwa nach dem Prinzip des einst populären Handyspiels. Spieler nutzen eine Schleuder, um wütende Vögel auf instabile Strukturen zu schießen und dabei zulasten der Schweine für so viel Zerstörung wie möglich zu sorgen. Ein älterer Trailer zur ursprünglichen Version verdeutlicht das Spielprinzip unterhalb dieser Zeilen.

Während der allgemeine Hype um “Angry Birds” im Grunde abgeflacht ist, konnte “Angry Birds VR: Isle of Pigs” im Jahr 2019 durchaus punkten. Auf Metacritic kommt der Titel auf Basis der PC-Version auf einen Metascore von 79. Der PS4-Version sind nur zwei Reviews zugeordnet, die allerdings eher mittelmäßig ausfielen.

So schrieb PSU damals: “Ohne Lernkurve und ohne Einstiegshürden ist das Spiel so zugänglich, wie man es von VR-Spielen gewohnt ist. Angry Birds bietet eine anständige Menge an Inhalten und ein angemessenes Maß an Herausforderung. Einige technische Probleme trüben das Erlebnis, aber der schiere Spielspaß macht das Manko wett.”

Die technischen Probleme dürften bei der Entwicklung des PSVR2-Ports durchaus eine Rolle gespielt haben, sodass zu hoffen bleibt, dass mit der PS5-Fassung noch einmal eine Schippe obendrauf gelegt werden konnte.

Um “Angry Birds VR: Isle of Pigs” mit PlayStation VR2 spielen zu können, muss zunächst die Hardware gekauft werden. Sie ist seit dem Launch recht preisstabil und liegt in der Regel bei 599,99 Euro. Eine Ausnahme bildet ein aktuelles Amazon-Angebot*. Zudem wird für PSVR2 der Besitz einer PS5 vorausgesetzt. Eine neue Alternative außerhalb des PlayStation-Universums bildet bald das Standalone-Headset Meta Quest 3.

