The Last Oricru: Update bringt QoL-Features und andere Neuerungen

„The Last Oricru“ bekommt mit „Final Cut“ einen neuen Patch, in dem das Entwicklerteam die Wünsche der Fans umgesetzt hat. Der Preis des Spiels wurde außerdem um die Hälfte gesenkt.

„The Last Oricru“ kostet nur noch 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Das Action-Rollenspiel „The Last Oricru“ hat einen neuen Patch spendiert bekommen. Publisher PLAION und das Entwicklerteam von GoldKnights haben das „Final Cut“-Update veröffentlicht, das neue Features und Quality-of-Life-Verbesserungen ins Spiel einführt. Der Patch steht ab sofort für das Spiel zur Verfügung.

Executive Producer Vladimir Gersl erklärt, dass mit dem Patch das Feedback der Spieler und Spielerinnen aufgenommen und ins Spiel gebracht wurde. Es soll nicht nur um einfache Verbesserungen handeln, sie sollen das Spiel radikal verbessern. Gersl verspricht eine einfachere Navigation und intensivere Kämpfe.

Diese Verbesserungen gibt es mit Final Cut

Das Update soll einen sanfteren Schwierigkeitsgradverlauf im Spiel gewährleisten. So werden Neulinge zu Beginn des Spiels abgeholt und passionierte RPG-Spieler und -Spielerinnen gefordert. Für die leichtere Zugänglichkeit wurden außerdem die Tutorials überarbeitet. Zusätzlich gibt es die Einführung einer Karte mit Navigationspunkten und Zielen.

Doch es gibt nicht nur Verbesserungen, sondern auch völlig neue Inhalte: So soll es mit dem Update zwei neue Orte mit frischen Rätseln und Bonusbelohnungen geben. Das Online-Koop-Spiel bekommt ein großes Update, das für ein stabileres Spielerlebnis sorgt.

Der Kampf wurde in „The Last Oricru“ ebenfalls überarbeitet. Es gibt nun ein verbessertes Pariersystem und Ausdauermanagement. Die Bosskämpfe sollen ebenfalls optimiert worden sein, vor allem die letzten beiden Bossgegner. Welche Optimierungen es genau gab, wird allerdings nicht ersichtlich.

Besitzer und Besitzerinnen eines Steam Decks können sich ebenfalls freuen: Die mobile PC-Version wurde ebenfalls optimiert.

„The Last Oricru“ erschien am 13. Oktober 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. All diejenigen, die sich für den Titel interessieren und ihn noch nicht gekauft haben, können sich jetzt freuen: Der Preis des Spiels ist im PS Store dauerhaft von 39,99 Euro auf nur 19,99 Euro gesunken.

