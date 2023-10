Assassin’s Creed Mirage: Stealth-Fähigkeiten und Gadgets im ausführlichen Video vorgestellt

Nachdem sich die letzten „Assassin’s Creed“-Abenteuer als Rollenspiele in einer großen offenen Welt verstanden, wird das in dieser Woche erscheinende „Assassin’s Creed Mirage“ andere Wege gehen.

So entschieden sich die Entwickler von Ubisoft Bordeaux dazu, zu den spielerischen Wurzeln der Franchise zurückzukehren und auf ein klassisches Stealth-Action-Adventure zu setzen.

Kurz vor dem Release stellte Ubisoft ein neues und rund sieben Minuten langes Video zur Ansicht bereit, in dem uns ausführlich verraten wird, wie wir die Stealth-Mechaniken von „Assassin’s Creed Mirage“ meistern.

Zu sehen sind ausgewählte Fähigkeiten, diverse Tools, der Skilltree oder der Assassinenfokus.

Eine Reise in das alte Bagdad

In „Assassin’s Creed Mirage“ schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Basim Ibn Ishaq, der den meisten durch seinen Auftritt in „Assassin’s Creed Valhalla“ ein Begriff sein dürfte. Im Bagdag des neunten Jahrhunderts schlägt sich Basim als Straßendieb durch und bestreitet seinen Lebensunterhalt mit kleinen Gaunereien.

Als er mit der Assassinen-Gilde in Kontakt kommt, ändert sich das Leben von Basim grundlegend. Die Ausbildung zum Assassinen hilft Basim nicht nur dabei, seine wahre Natur zu finden. Zudem findet sich der Protagonist plötzlich ein innerhalb einer Verschwörung wieder und steht vor der Aufgabe, wichtige Ziele zu eliminieren.

„Assassin’s Creed Valhalla“ fällt im Vergleich mit den letzten Serienablegern deutlich kompakter aus und bietet neben einer überschaubaren Welt eine Kampagne, die sich je nach Vorgehensweise in 20 bis 30 Stunden abschließen lässt. Des Weiteren stellte Ubisoft in den letzten Monaten klar, dass weder DLCs noch Live-Service-Elemente geplant sind.

„Assassin’s Creed Mirage“ erscheint am 5. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Schon morgen haben die Magazine die Möglichkeit, ihre Reviews unter die Leser zu bringen. Dann erfahren wir auch, ob die Reise zu den Wurzeln der Reihe von Erfolg gekrönt war.

