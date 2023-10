Assassin’s Creed Mirage: So fügt sich das Spiel in den Handlungsbogen der Serie ein

Kurz vor dem Launch von “Assassin's Creed Mirage” hat Ubisoft ein weiteres Video zum Abenteuer des Protagonisten Basim veröffentlicht. Erklärt wird darin, wie sich die neue Handlung in die übergreifende Geschichte der "Assassin's Creed"-Reihe einfügt.

“Assassin’s Creed Mirage” steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Am Donnerstag wird Ubisofts Action-Adventure ins Rennen geschickt. In den Mittelpunkt der Erzählung rückt die Geschichte von Basim, der im neunten Jahrhundert in und um Bagdad nach Antworten und Gerechtigkeit sucht.

Doch wie fügt sich die Geschichte von “Mirage” in das “Assassin’s Creed”-Universum ein und welche Ereignisse führten zur neuen Erzählung?

Auch wenn Ubisoft darauf hinweist, dass es sich bei “Assassin’s Creed Mirage” um ein Spiel mit einer „eigenständigen Geschichte“ handelt, brachte der Publisher ein Video in den Umlauf, das für Spieler, die mit der “Assassin’s Creed”-Reihe wenig vertraut sind, mehr Kontext eröffnet.

Denn neben dem Fokus auf das Stealth-Gameplay, mit dem die Reihe mehr zu den Wurzeln zurückkehrt, ist auch die Geschichte von großer Bedeutung: Sie erzählt Basims Erlebnisse zwölf Jahre vor den Ereignissen, die in “Assassin’s Creed Valhalla” thematisiert wurden.

Vom Straßendieb zum tödlichen Assassinen

Zur Handlung von “Assassin’s Creed Mirage“: Basim, ein Straßendieb ohne Kenntnis über eine Verschwörung, findet sich plötzlich als Mitglied der geheimen Vereinigung „Die Verborgenen“ wieder. Diese wurde mehrere Jahrhunderte vor den Geschehnissen im neuen Spiel von Bayek und seiner Frau Aya ins Leben gerufen.

Während Basim in “Assassin’s Creed Valhalla” eine eigene Agenda verfolgte, ist es daher interessant, zu erfahren, wie die Ereignisse in “Mirage” ihn beeinflusst haben.

Ob “Assassin’s Creed Mirage” ein empfehlenswerter Kauf ist, können Spieler erst kurz vor dem Launch erfahren. Die Reviews werden im Verlauf der Woche freigeschaltet.

Spieler, die dennoch eine Vorbestellung wagen, können unter anderem im PlayStation Store und auf Amazon* zuschlagen, wo das Action-Adventure für 49,99 Euro in den Warenkorb gepackt werden darf. Für zehn Euro mehr gibt es die Deluxe Edition*.

“Assassin’s Creed Mirage” erscheint am 5. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Nachfolgend ist das anfangs erwähnte Video eingebettet:

