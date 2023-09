Assassin’s Creed Mirage: Stimmiger Launch-Trailer zelebriert den nahenden Release

In wenigen Tagen kehrt die beliebte Serie mit "Assassin's Creed Mirage" auf die Konsolen und den PC zurück. Mit dem offiziellen Launch-Trailer stimmt uns Ubisoft auf das neue Abenteuer von Basim ein.

In wenigen Tagen wird der mit mehreren potenziellen Highlights bestückte Oktober von Ubisofts Stealth-Action-Adventure „Assassin’s Creed Mirage“ eingeläutet.

Den bevorstehenden Release des Titels zelebriert Ubisoft mit einem Launch-Trailer, der uns Eindrücke aus der Spielwelt und der Metropole Bagdad, die zu den Schauplätzen von „Mirage“ gehört, liefert. Darüber hinaus ermöglicht uns das Video einen Blick auf ausgewählte Gadgets und Fähigkeiten des Protagonisten Basim Ibn Ishaq.

Musikalisch untermalt werden die Spielszenen aus dem Launch-Trailer von einem Track, der aus einer Zusammenarbeit der Band OneRepublic und des Musikers Mishaal Tamer hervorging.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe

Wie die Entwickler von Ubisoft Bordeaux versprechen, haben wir es bei „Assassin’s Creed Mirage“ mit einem Titel zu tun, mit dem zu den spielerischen Wurzeln der erfolgreichen Reihe zurückkehrt wird. So nimmt „Mirage“ bewusst Abstand von den offenen und großen Rollenspiel-Welten seiner Vorgänger und setzt auf eine kompakte Stealth-Action-Erfahrung, in der unser Weg unter anderem in das alte Bagdad führt.

Wir übernehmen die Kontrolle über den Protagonisten Basim Ibn Ishaq, der sich zunächst als einfacher Straßendieb verdingt und eines schicksalsträchtigen Tages mit der Assassinen-Gilde in Kontakt kommt, die sein Leben komplett verändert. Die Gilde bildet Basim zu einem vollwertigen Assassinen aus und hilft ihm dabei, eine Reise zu seiner wahren Natur anzutreten.

Genau wie in den ersten „Assassin’s Creed“-Titeln rücken die Attentate auf wichtige Ziele in den Mittelpunkt, die ihr in einer beliebigen Reihenfolge angehen könnt. Bei den Attentaten greift Basim nicht nur auf die Fähigkeiten zurück, die ihm von der Assassinen-Gilde vermittelt wurden. Gleichzeitig verfügt Basim über ein Repertoire nützlicher Gadgets, mit denen er beispielsweise seine Gegner verwirren und sicher die Flucht antreten kann.

„Assassin’s Creed: Mirage“ wird am 5. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

