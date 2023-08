Assassin’s Creed Mirage: Entwicklung begann an als DLC mit Eivor im Nahen Osten

Kurz vor dem offiziellen Release lieferte uns Creative-Director Stephane Boudon interessante Details aus der Entwicklung von "Assassin's Creed Mirage". Wie es heißt, nahm das Projekt als DLC seinen Anfang, in dem es Eivor, den Protagonisten von "Assassin's Creed Valhalla", in den Nahen Osten verschlagen sollte.

In wenigen Wochen erscheint mit „Assassin’s Creed Mirage“ der neueste Ableger der erfolgreichen Serie, bei dem die Entwickler von Ubisoft Bordeaux zu den spielerischen Wurzeln der Franchise zurückkehrten.

Wie der für „Assassin’s Creed Mirage“ verantwortliche Creative-Director Stephane Boudon im Interview mit der GameInformer verriet, stand der Protagonist Basim Ibn Ishaq nicht von Beginn der Entwicklung an als Hauptcharakter fest. Stattdessen nahm „Mirage“ laut Boudon als ein DLC zu „Assassin’s Creed Valhalla“ seinen Anfang, in dem es Eivor in den Nahen Osten verschlagen hätte.

Allerdings wurde das Konzept hinter „Mirage“ von den Verantwortlichen von Ubisoft so gut angenommen, dass sich das Unternehmen nach wenigen Wochen dazu entschied, aus dem DLC einen vollwertigen „Assassin’s Creed“-Titel zu machen.

Entwickler wollten den 15. Geburtstag der Reihe feiern

Zur Entwicklung von „Assassin’s Creed Mirage“ führte Boudon aus: „Ursprünglich haben wir an Assassin’s Creed Valhalla und den DLCs gearbeitet, als die Idee aufkam, eine spezifische Erweiterung für Valhalla zu entwickeln und zurück in den Nahen Osten zu gehen. Als langjährige Fans der Serie wollten wir zurück in diese Umgebung und zu diesen Vibes. Außerdem näherte sich der 15. Jahrestag der Marke. Es war für uns also etwas, das wir den Spielern zurückbringen wollten.“

„Es ist lustig, weil wir die komplette Arbeit für die Präsentation eines DLCs gemacht haben, aber am Ende haben wir schon während der Arbeit an der Präsentation gemerkt, dass es etwas Größeres werden könnte. Deshalb haben wir die Präsentation am Ende damit abgeschlossen, zu sagen: ‚Aber es könnte noch mehr sein'“, ergänzte der Creative-Director.

„Wir haben ein bisschen Druck gemacht und es hat funktioniert und war für alle eine großartige Sache.“

„Assassin’s Creed Mirage“ erreichte kürzlich den Gold-Status und wird ab dem 5. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

