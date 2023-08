Assassin’s Creed Mirage: Gold-Status erreicht und Release vorgezogen

Nachdem sich die letzten „Assassin’s Creed“-Ableger als riesige Open-World-Rollenspiele verstanden, kehren die Entwickler von Ubisoft mit „Assassin’s Creed Mirage“ zu den spielerischen Wurzeln der Reihe zurück.

Wie der Publisher zum Start in die neue Woche bekannt gab, erreichte das Stealth-Adventure den Gold-Status. Da die Entwicklung von „Assassin’s Creed Mirage“ abgeschlossen ist, können die Entwickler die restliche Zeit bis zum Release nutzen, um an möglichen Verbesserungen oder Fehlerbehebungen für ein Day-One-Update zu arbeiten.

Apropos Release: Im Zuge der heutigen Ankündigung bestätigte Ubisoft, dass der Release von „Assassin’s Creed Mirage“ vom 12. auf den 5. Oktober und somit um eine Woche vorgezogen wurde.

Im neuesten Ableger der „Assassin’s Creed“-Reihe schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Basim Ibn Ishaq, der Fans der Serie durch seinen Auftritt in „Valhalla“ ein Begriff sein dürfte. In „Mirage“ erleben wir Basims Entwicklung von einem simplen Straßendieb hin zu einem vollwertigen Mitglied der Assassinen und kehren in das Bagdad des neunten Jahrhunderts zurück.

„Reise in dieser liebevollen Hommage an das Spiel, mit dem alles begann, nach Alamut, der legendären Heimat der Assassinen, die das Fundament des Kredos legten“, so die Entwickler weiter. „Erlebe einen modernen Blick auf die berühmten Features und das Gameplay, die seit 15 Jahren eine Reihe definieren, Du bewegst dich nahtlos im Parkour durch die Stadt und tötest Ziele aus dem Hinterhalt mit wilderen Attentaten als je zuvor.“

Offiziellen Angaben zufolge wird „Assassin’s Creed Mirage“ deutlich kürzer ausfallen als die zuletzt sehr umfangreichen Rollenspiele und sich je nach Vorgehensweise in 20 bis 30 Stunden abschließen lassen. Dabei wird es wohl auch bleiben, da nach dem aktuellen Stand der Dinge keine DLCs geplant sind.

„Assassin’s Creed Mirage“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Assassin’s Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀

On behalf of the entire team, we can’t wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.

Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) August 14, 2023