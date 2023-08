Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft äußert sich zu Mikrotransaktionen

Während sich "Assassin's Creed Mirage" gemächlich der Veröffentlichung nähert, sickerte ein weiteres Detail durch. Spieler können demnach ihr Geld in Mikrotransaktionen investieren.

Laut Ubisoft wird „Assassin’s Creed Mirage“ zwar nicht mit klassischen Download-Inhalten oder umfangreichen Post-Launch-Inhalten erweitert. Doch auf die mittlerweile gängigen Mikrotransaktionen möchte das Unternehmen nicht verzichten.

Nachdem in den Tiefen des Internets eine Grafik auftauchte, die ein solches Gear-Pack zeigte und zu Diskussionen führte, sorgte der französische Publisher für die Bestätigung. Dem Unternehmen war es wichtig, zu betonen, dass die Mikrotransaktionen keinen Einfluss auf das Gameplay haben werden.

„Assassin’s Creed Mirage wird einige kosmetische Pakete enthalten, die zum Start direkt in den First-Party-Stores erworben werden können. Diese werden optional sein und keinen Einfluss auf den Fortschritt des Spielers haben“, schreibt Ubisoft in einem Statement, das an TrueAchievements herausgegeben wurde.

Spiel schon für weniger als 50 Euro

Es sieht also danach aus, dass optionale Käufe dem Publisher Ubisoft viel zu viel Geld einbringen, als dass das Unternehmen darauf verzichten könnte. Im Gegenzug gelingt der Einstieg in „Assassin’s Creed Mirage“ zu einem vergleichsweise niedrigen Preis.

Erscheinen wird „Assassin’s Creed Mirage“ am 12. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Spieler, die zunächst in „Assassin’s Creed Valhalla“ hineinschnuppern möchten, haben am Wochenende die Gelegenheit dazu. Ein neues Free Weekend wird gestartet. Begleitet wird es im PlayStation Store von Rabatten zur „Assassin’s Creed“-Reihe.

Nach „Assassin’s Creed Mirage“ ist längst nicht Schluss. Vielmehr richtet Ubisoft das Unternehmen verstärkt auf die erfolgreiche Reihe aus. Spiele wie „Red“ und „Hexe“ sind in Arbeit und greifen innerhalb des Universums sehr unterschiedliche Themen auf. Ebenfalls geplant sind Multiplayer-Erfahrungen, ein Mobile-Spiel und ein gemeinsamer Hub.

