Assassin’s Creed Mirage: Haptic-Gaming-System lässt euch das Spiel fühlen

„Assassin’s Creed Mirage“ können Spieler dank der Feedback-Funktionen des DualSense-Controllers nicht nur mit den Händen spüren. Auch der Oberkörper wird dank einer Zusammenarbeit mit OWO berücksichtigt.

Ergebnis dieser Kooperation ist ein Haptic-Gaming-System mit einem exklusiven Skin, der dem Outfit der Hauptfigur nachgeahmt ist. Die Edition wird zunächst auf der offiziellen Website von OWO erhältlich sein und später im Bundle mit dem Spiel „Assassin’s Creed Mirage“ über verschiedene Händler angeboten.

Oberkörper-Feedback für 500 Euro

Beim Haptic-Gaming-System von OWO handelt es sich um ein 500 Euro teures Kleidungsstück, das den Oberköper bedeckt und mit Elektroden und Sensoren ausgestattet ist. Damit sollen verschiedene Sinneseindrücke wie Stöße und Parkour-Elemente auf den Oberkörper übertragen werden. Unterstützt werden von diesem System der PC und die Konsolen PS4, PS5 sowie Xbox Series X/S.

Sowohl die Teams von Ubisoft Bordeaux als auch die von OWO arbeiten eigenen Angaben zufolge intensiv daran, mit der Unterstützung des Haptic-Systems ein möglichst interaktives Erlebnis zu bieten.

„Durch die Nutzung der bahnbrechenden Technologien und des Know-hows von OWO sind wir in der Lage, Spieler auf innovative und verbesserte Weise in die Welt, die Klänge und das Feeling von Assassin’s Creed Mirage eintauchen zu lassen. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Spieler die Geschichte des Heranwachsenden Basim mit der Kraft von OWO entdecken und genießen“, so Fabian Salomon, Lead Producer bei Ubisoft Bordeaux.

Auch andere Spiele von Ubisoft sollen das Haptic-Gaming-System künftig unterstützen. Genauere Angaben machte Ubisoft allerdings nicht.

„Assassin’s Creed Mirage“ erscheint am 12. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind unter anderem im PlayStation Store und bei Amazon möglich, wo der Einstieg in die Launch-Edition auf der PS5 schon für 49,99 Euro* möglich ist.

Nachfolgend zeigt ein Video, was Spieler vom OWO-Haptik-System erwarten können:

