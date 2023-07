Assassin’s Creed Mirage: Fortschritt soll nicht von XP abhängen

Nach den riesigen offenen Spielwelten von Titeln wie „Odyssey“ und „Valhalla“ will Ubisoft bei dem kommenden „Assassin’s Creed Mirage“ wieder ein wenig mehr zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren. Das bedeutet auch, dass der Fortschritt bei dem Assassinen-Abenteuer nicht an die erhaltenen Erfahrungspunkte geknüpft sein soll.

Das kommende „Assassin’s Creed Mirage“ wird sich wieder ein wenig mehr den Anfängen der Assassinen-Reihe annähern. Kürzlich gab Narrative Director Sarah Beaulieu bereits in einem Interview an, dass Ubisoft mit dem Titel wieder zu einer linearen Story-Erfahrung zurückkehren wird.

Dies soll sich auch in den Spielmechaniken niederschlagen. Statt wie in den vorherigen Titeln, in denen die Spieler meist riesige offene Spielwelten bereisen und ihren Charakter mit der Hilfe von Erfahrungspunkten stärken konnten, soll der Fortschritt in „Mirage“ an die Story gekoppelt sein.

Fortschritt hängt von Basims Vorankommen in der Story ab

„Die Geschichte von Mirage folgt Basims Entwicklung vom Lehrling zum Mentor, eine Reise, die sich in den Systemen des Spiels widerspiegelt“, erklärt Creative Director Stéphane Boudon. „In Mirage gibt es keinen XP-basierten Fortschritt, stattdessen ist der Fortschritt linear und an die Geschichte gebunden. Während du der Geschichte folgst und Missionen abschließt, steigt dein Rang innerhalb der Bruderschaft, was dir neue Möglichkeiten für Missionen, Outfits und Werkzeuge gibt.“

Durch neue Tools soll sich „Assassin’s Creed Mirage“ trotz der Rückkehr zu den alten Stärken frisch anfühlen. „Wir haben neue Werkzeuge, die für Basim aufgerüstet und angepasst werden können und ihm ein tödliches und effektives Assassinen-Toolset geben“, verrät Game Designer Alexandre Rosset. „Wenn sie vollständig aufgerüstet sind, können diese Werkzeuge einige interessante und unerwartete Gameplay-Strategien ermöglichen.“

Ubisoft deutete an, weitere bei den „Assassin’s Creed“-Fans beliebte Features in „Mirage“ zurückbringen zu wollen. Bei der Gameplay-Enthüllung des Ubisoft-Forward-Streams konnten Zuschauer bereits die wiederkehrenden Attentate aus früheren Titeln der Reihe verfolgen. Darüber hinaus kehrt scheinbar auch die Möglichkeit zurück, Outfits farblich ändern zu können.

