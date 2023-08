Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft lässt euch kostenlos hineinschnuppern

Ubisoft hat ein spezielles Gratis-Wochenende angekündigt, das Spieler bis zu fünf „Assassin’s Creed“-Games kostenlos testen lässt. Veranstaltet wird die Aktion auf den Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Die Aktion läuft vom 10. August bis zum 14. August.

Je nach Plattform können laut Ubisoft die Serienteile „Assassin’s Creed 2“, „Assassin’s Creed: Brotherhood“, „Assassin’s Creed: Revelations“, „Assassin’s Creed: Black Flag“ und „Assassin’s Creed: Valhalla“ kostenlos gespielt werden.

Für PlayStation-Spieler nur Valhalla

In der FAQ zum Free Weekend wird die Verfügbarkeit auf den einzelnen Plattformen näher eingegrenzt. Demnach sind zwar auf den Xbox-Konsolen alle fünf Spiele verfügbar, nicht aber auf der PlayStation-Hardware. Auf der PS4 und PS5 ist lediglich „Assassin’s Creed Valhalla“ Teil des Free Weekends, während die Spiele der „Ezio Collection“ und „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ im Abodienst PS Plus Extra verfügbar sind.

Nachfolgend die genauen Zeiten:

„Assassin’s Creed Valhalla“ kann auf den PlayStation-Konsolen vom 10. August um 18 Uhr bis zum 14. August um 14 Uhr kostenlos gespielt werden.

Auf den Xbox-Konsolen können die genannten Spiele vom 10. August um 19 Uhr bis zum 14. August um 10 Uhr genutzt werden. Eine Gold-Mitgliedschaft wird vorausgesetzt.

Über Ubisoft Connect und den Epic Games Store (nur Assassin’s Creed Valhalla) erfolgt das Free Weekend vom 10. August um 12 Uhr bis zum 14. August um 14 Uhr.

Wie gewohnt gilt: Sollten euch die Spiele gefallen, könnt ihr euren Spielfortschritt mit in die Vollversion übernehmen. Hierbei ist es erfreulich, dass einige „Assassin’s Creed“-Spiele im PlayStation Store bis zum 15. August bis zu 80 Prozent günstiger angeboten werden.

Auch auf den anderen Plattformen werden Rabatte parat gehalten. Xbox-Spieler profitieren beispielsweise von einer „Buy One Get Two free“-Aktion. Hinzu kommen Rabatte bis hin zu 85 Prozent.

Weitere Meldungen rund um Assassin’s Creed:

Mit „Assassin’s Creed Mirage“ steht bereits der nächste Teil der langjährigen Reihe in den Startlöchern. Während der Launch für Mitte Oktober 2023 geplant ist, können sich Spieler auf eine verglichen mit „Valhalla“ deutlich kürzere Spielzeit einstellen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu assassins creed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren