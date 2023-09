Assassin’s Creed Mirage: Review-Embargo fällt erst kurz vor dem Release

In der kommenden Woche erscheint mit "Assassin's Creed Mirage" ein neuer Ableger der erfolgreichen Reihe, der sich spielerisch an den ersten Teilen orientieren wird. Wer zunächst die Testberichte der internationalen Spielepresse abwarten möchte, wird sich bis kurz vor dem Release gedulden müssen.

Im Laufe des Tages versorgte uns Ubisoft bereits mit dem offiziellen Launch-Trailer zu „Assassin’s Creed Mirage“, mit dem uns das Unternehmen auf das neue Abenteuer des Protagonisten Basim Ibn Ishaq einstimmte.

Wer seine Kaufentscheidung von den Wertungen der internationalen Spielepresse abhängig macht und bereits auf die entsprechenden Reviews wartet, wird sich noch ein wenig gedulden müssen. Wie mehrere Magazine wie Mp1st berichten, wird das Review-Embargo von „Assassin’s Creed Mirage“ nämlich erst kurz vor dem Release fallen.

Genauer gesagt am Montag, den 4. Oktober 2023 um 13 Uhr unserer Zeit. Wir werden euch natürlich wie gehabt zeitnah mit einer Übersicht über die wichtigsten Testberichte und Wertungen versorgen.

Ein Straßendieb findet seine Bestimmung

In „Assassin’s Creed Mirage“ schlüpfen wir in die Rolle des aus „Assassin’s Creed Valhalla“ bekannten Charakters Basim Ibn Ishaq, der sich im alten Bagdad des neunten Jahrhunderts als Straßendieb durchschlägt und eines schicksalsträchtigen Tages mit der Assassinen-Gilde in Kontakt kommt.

Von dort an ändert sich das Leben von Basim komplett. Die Assassinen-Gilde bildet den ehemaligen Straßendieb zu einem vollwertigen Assassinen aus und unterstützt ihn dabei, seine Bestimmung zu finden. Spielerisch nimmt „Mirage“ Abstand von seinen umfangreichen Rollenspiel-Vorgängern und konzentriert sich spielerisch auf die Stealth-Action-Elemente, die die Reihe in den ersten Jahren auszeichneten.

Ihr steht vor der Aufgabe, eine vorgegebene Anzahl an wichtigen Zielen zu eliminieren, und könnt dabei selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr die Aufträge in Angriff nehmt. Auch bezüglich des Umfangs wird sich „Mirage“ wieder mehr an den Ursprüngen der Reihe orientieren und euch eine Kampagne bieten, die sich laut Lead Producer Fabian Salomon in 20 bis 30 Stunden abschließen lässt. Je nachdem, wie gezielt und geschickt ihr vorgeht.

„Assassin’s Creed Mirage“ wird ab dem 5. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

