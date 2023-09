Assassin’s Creed Mirage: Neues Video zeigt Basim und Schauplätze in voller PC-Pracht

Ubisoft hat neues Videomaterial zum Action-Adventure "Assassin's Creed Mirage" veröffentlicht. Es zeigt einige beeindruckende Locations und stellt den Protagonisten vor. In den Fokus rücken die technischen Besonderheiten der PC-Fassung. Aber auch für Konsolenspieler lohnt ein Blick.

Ubisoft hat weiteres Videomaterial zum kommenden Action-Adventure “Assassin’s Creed Mirage” veröffentlicht. Während einige Einblicke in den Schauplatz gewährt werden und auch der Protagonist nicht zu kurz kommt, ist zu beachten, dass als Basis der Szenen die PC-Version dient. Konsolenspieler erhalten allerdings inhaltlich das gleiche Erlebnis.

Neben den Spielszenen aus “Assassin’s Creed Mirage” werden im unten eingebetteten Video auch die technischen Besonderheiten der PC-Fassung aufgezählt, darunter die Unterstützung bestimmter Intel-Features.

Das bietet die PC-Fassung von Assassin’s Creed Mirage

Die PC-Version von “Assassin’s Creed Mirage” punktet mit einer unbegrenzten Bildrate, selbst in der 4K-Auflösung, sofern die Hardware potent genug ist. Des Weiteren können Spieler Tastatur, Maus und Controller gleichzeitig nutzen. Auch die Panorama-Ansicht mit HDR sowie die Unterstützung von mehreren Monitoren und Breitbildschirmen sind Punkte, die den Spielspaß anheben können.

Die PC-Version von “Assassin’s Creed Mirage” nutzt zudem Funktionen wie Intels KI-gestütztes XeSS Super Sampling, Nvidia DLSS oder AMD FSR, um die Auflösung hochzuskalieren und die Hardware in die Lage zu versetzen, mehr Bilder pro Sekunde auszugeben.

Ebenfalls bietet der Titel Unterstützung für Intel Arc-GPUs und CPUs der 13. Generation. Er kann die Umgebungsbeleuchtung mit MSIs Mystic Light-Produkten synchronisieren und mit der OWO Haptic Gaming System-Weste – die auch auf Konsolen unterstützt wird – haptisches Feedback für den Oberkörper geben.

Auch zu den PC-Systemanforderungen wurden Angaben gemacht, wobei es mit einem Intel Core i7-4790K und einer GeForce GTX 1060 bzw. vergleichbaren Komponenten losgeht. Damit wird eine 1080p-Auflösung mit 30 FPS und niedrigen Einstellungen erreicht.

Spieler, die das ultimative Erlebnis haben möchten, schnappen sich einen Intel Core i5-11600K und eine Grafikkarte der Größenordnung NVIDIA GeForce 3080 10GB. Belohnt werden sie mit einer 4K-Auflösung, 60 FPS und Ultra-Settings.

Das könnte euch ebenfalls zu „Assassin’s Creed Mirage interessieren:

Die Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Mirage“, das für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC entwickelt wurde, erfolgt am 5. Oktober 2023. Für die kommenden Jahre sind weitere Spiele der Reihe geplant. Unter anderem werden Titel wie „Red“ oder auch „Hexe“ in Aussicht gestellt sowie eine Multiplayer-Erfahrung und ein gemeinsamer Hub.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren