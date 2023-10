Alan Wake 2: Neuer Charakter holt Control in die Horrorgeschichte

“Alan Wake 2” wird die Handlung der Serie nicht nur fortsetzen. Vielmehr ist es der nächste Teil eines übergreifenden Universums, das sowohl “Control” als auch “Alan Wake” einschließt und vom Entwickler “Remedy Connected Universe” genannt wird.

Die in Kürze erscheinende Fortsetzung des Survival-Horror-Spiels wird das Universum weiter ausbauen und sogar den Weg für “Control 2” ebnen, das im vergangenen Jahr angekündigt wurde. Gleichzeitig können Spieler narrative Elemente erwarten, die direkt mit “Control” aus dem Jahr 2019 verknüpft sind. Und eine dieser Verbindungen wurde auf dem Twitter/X-Kanal von Remedy enthüllt.

Agentin des Federal Bureau of Control mischt mit

In einem Tweet zu “Alan Wake 2” zeigt Remedy, welcher weitere Charakter im Spiel eine bedeutende Rolle einnehmen wird. Es ist Kiran Estevez, die von Janina Gavankar (bekannt für ihre Auftritte in “Star Wars Battlefront 2” und “Forspoken”) verkörpert wird.

Estevez ist eine Mitarbeiterin des Federal Bureau of Control und damit einer Institution, die den Fans von “Control” bestens bekannt sein dürfte. Remedy schreibt zur heutigen Charakter-Vorstellung: „Was sucht eine zwielichtige Regierungsorganisation wie das Federal Bureau of Control in Bright Falls, und warum sind sie so an Cauldron Lake interessiert?“

Laut Remedy wurde das Hauptquartier des FBC während der Ereignisse von “Alan Wake 2” aufgrund eines internen Notfalls geschlossen – höchstwahrscheinlich eine Andeutung auf die Geschehnisse in “Control” und deren Konsequenzen. Letztendlich kann die Agentin Estevez aufgrund dieses Umstandes kaum Unterstützung oder Hilfe erwarten.

Während die heute vorgestellte Figur aufgrund der Ereignisse recht unabhängig agieren kann, bemüht sie sich mit ihrem Team weiterhin um die Begrenzung aller übernatürlichen Vorkommnisse. Dies führt dazu, dass Estevez gezwungen ist, das Richtige zu tun und jene Personen zu beschützen, die es am dringendsten benötigen, so Remedy in einem kurzen Clip, der nachfolgend gestartet werden kann:

What is a shady government organisation like the Federal Bureau of Control looking for in Bright Falls, and what’s got them so interested in Cauldron Lake? @janina is FBC Agent Kiran Estevez in Alan Wake 2. #AlanWake pic.twitter.com/CSREL1A4HQ — Alan Wake 2 (@alanwake) October 3, 2023

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2:

Bis Spieler selbst Hand anlegen und die Ereignisse in “Alan Wake 2” erleben können, vergehen nur noch wenige Wochen. Geplant ist der Launch für den 27. Oktober 2023. Eine Disk-Version wird es zumindest vorerst nicht geben, sodass interessierte PS5-Spieler auf den PlayStation Store beschränkt werden. Dort wartet ebenfalls eine Deluxe Edition auf den Kauf.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren