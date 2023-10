Overwatch 2: Neue Season „Rise of Darkness“ mit Diablo-Crossover und Grusel-Skins

Am heutigen Mittwoch präsentierte Blizzard Entertainment die siebte Season von "Overwatch 2". Alle wichtigen Inhalte, den Termin und den Trailer findet ihr in dieser Meldung.

Season 7 hat ihren Trailer erhalten. Ähnlich wie EA bei der neuen „Battlefield 2042“-Season bedienen sich die Entwickler hiermit an Halloween. Mehrere Skins kommen ins Spiel, die den Helden einen gruseligen Look verschaffen.

Die wohl interessanteste Neuerung ist ein kooperativer Survival-Modus, in dem Moira Lilith aus „Diablo IV“ verkörpert. Das ist der Charakter, der auf dem Cover des finsteren Rollenspiels zu sehen ist. Jedenfalls schließen sich die Spieler hier in Gruppen zusammen, um die Dämonen der Hölle zu besiegen.

Spielbar sind Dämonenjägerin Sombra, Barbarin Zarya, Nachtrabe Illari, Kleriker Lifeweaver, Imperious Reinhardt und Inarius Pharah. In ihrem Kampf ums Überleben müssen sie es unter anderem mit Wrecking Ball (Azmodan), Roadhog (Butcher) und schließlich Moira (Lilith) aufnehmen.

Genau wie „Overwatch 2“ stammt „Diablo IV“ von Blizzard, weshalb sich ein Crossover hervorragend anbietet. Tatsächlich ist es der erste Blizzard-Crossover-Modus überhaupt.

Tropische Control-Map kommt hinzu

Zum Map-Pool gesellt sich das tropische Samoa, auf der ihr Kontrolle spielt. Laut offizieller Seite handelt es sich um eines der bisher komplexesten Schlachtfelder. Euch erwarten schöne Strände, Dörfer und sogar ein Vulkan, den ihr betreten könnt. Doch Vorsicht: Hier lauern Fallen auf euch.

Samoa ist vorerst im Quickplay und anderen ungewerteten Modi spielbar. Später in der Season ist sie auch im Ranked-Modus verfügbar.

Neben den genannten Neuerungen gibt es auch Balance-Änderungen. Am stärksten betroffen ist Sombra, die ein völlig neues Kit erhält, Zudem kriegt Mei ihr vorheriges Kit wieder.

Weitere Charaktere, die angepasst werden:

Orisa

Zarya

Wrecking Ball

Ramattra

Torbjorn

Cassidy

Illari

Brigitte

„Rise of Darkness“ startet am 10. Oktober, also nächsten Dienstag. Zum Schluss der Trailer:

