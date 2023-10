Telltale Games: Entlassungen beim Studio bestätigt – The Wolf Among Us 2 weiter in Arbeit

Wie Telltale Games bekannt gab, kam es auch beim auf Episoden-Adventure spezialisierten Studio zu Entlassungen. Eine Gefahr für "The Wolf Among Us 2" erwächst aus den Maßnahmen allerdings nicht, wie die Verantwortlichen betonen.

In den vergangenen Wochen erreichten uns in regelmäßigen Abständen Meldungen, dass sich Studios und Publisher zu Entlassungen entschlossen – darunter bekannte Namen wie Epic Games oder die „Dragon Age“- und „Mass Effect“-Macher von BioWare.

Wie die Verantwortlichen von Telltale Games in einer aktuellen Mitteilung bestätigten, kam es auch bei den 2018 in die Pleite gerutschten und 2019 neu gegründeten Adventure-Experten zu Entlassungen. In wie vielen Fällen der Rotstift angesetzt wurde, verriet Telltale Games nicht und sprach lediglich von einem Schritt, den sich das Studio alles Andere als leicht machte.

Im weiteren Verlauf des Statements wies Telltale Games darauf hin, dass die Entlassungen keinen Einfluss auf laufende Projekte haben. Titel wie „The Wolf Among Us 2″befinden sich also nach wie vor in Arbeit.

Das offizielle Statement im Wortlaut

„Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen mussten wir kürzlich leider einige Mitglieder unseres Telltale-Teams entlassen“, so das Studio. „Wir haben diese Maßnahme nicht auf die leichte Schulter genommen, und unser Engagement für das Geschichtenerzählen und die Suche nach neuen Wegen bleibt bestehen. Wir danken allen für ihr Engagement auf diesem Weg und arbeiten daran, alle Betroffenen zu unterstützen.“

Weiter führte Telltale Games aus: „Alle Projekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, sind noch in Produktion und wir haben derzeit keine weiteren Updates.“ Das letzte Update zu „The Wolf Among Us 2“ stammt aus dem März dieses Jahres, als Telltale Games einräumte, dass der Nachfolger erst 2024 erscheinen wird.

Eine Verschiebung, die mit dem Wechsel auf die Unreal-Engine 5 begründet wurde.

Neben „The Wolf Among Us 2“ befindet sich bei Telltale Games ein weiteres Projekt in Arbeit, das allerdings noch auf seine Ankündigung wartet.

