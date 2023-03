The Wolf Among Us 2: Release-Verschiebung und neue Engine

The Wolf Among Us 2:

"The Wolf Among Us 2" kommt später als erwartet auf den Markt. Erst 2024 soll der Launch des Episoden-Abenteuers erfolgen. Ebenfalls erfolgte ein Wechsel auf die Unreal Engine 5.

Nachdem „The Wolf Among Us 2“ im vergangenen Jahr offiziell angekündigt wurde, müssen Spieler länger als zunächst erwartet auf die Veröffentlichung warten. Der Titel wird nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Vielmehr fiel die Entscheidung, die Markteinführung in das Jahr 2024 zu verschieben.

Das Team habe 2020 mit der Entwicklung von „The Wolf Among Us“ begonnen und sei noch immer fest entschlossen, die fortlaufende Geschichte von Bigby und dem Rest der Fabletown-Bande zu erzählen.

„Wir sind entschlossen, den Fans die Fortsetzung zu liefern, die sie verdienen, und das Richtige für das Spiel zu tun, während wir die Gesundheit unseres Teams schützen“, so Telltale Games.

Wechsel auf die Unreal Engine 5

Jamie Ottilie, CEO von Telltale, bestätigte ergänzend, dass das Studio bei der Entwicklung des Spiels von der Unreal Engine 4 auf die Unreal 5 umstieg, wodurch „eine ganze Menge Arbeit“ neu gemacht werden müsse.

Um den ursprünglich angepeilten Starttermin 2023 einhalten zu können, hätte Telltale ein unfertiges Produkt ausliefern müssen, was nicht im Sinne der Entwickler war.

„Wenn wir dieses Spiel herausbringen und es ist nicht fertig, werden wir in Stücke gerissen“, heißt es dazu. „Die Erwartungen sind ziemlich hoch und wir wollen Zeit haben, sie zu erfüllen. Und wir wollen stolz darauf sein und wissen: Hey, das ist das beste Spiel, das wir hätten machen können.“

Auch sollte es vermieden werden, in eine Crunch-Phase zu gehen. Und so erklärte Ottilie weiter: „Ich habe [Crunch] gemacht und möchte es nicht noch einmal machen. Und es ist nicht fair, das zu verlangen. Man kann sein Geschäft nicht danach ausrichten. Ja, es geht auch darum, eine gesunde Arbeitskultur zu erhalten. Wir wollen unsere guten Leute nicht ausbrennen lassen.“

„The Wolf Among Us 2“ ist die Fortsetzung des 2013 und 2014 erschienenen Episoden-Thrillers, der auf der Fables-Comicreihe von Bill Willingham basiert. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

