XDefiant: Gleich zwei bekannte Quellen nennen den möglichen Releasetermin

Mitte September lieferten uns die Verantwortlichen von Ubisoft ein Status-Update zum Multiplayer-Shooter „XDefiant“ und räumten ein, dass sich der Release noch einmal verschieben wird, da der Zertifizierungsprozess auf den Konsolen nicht bestanden wurde.

Während sich Ubisoft beziehungsweise die Entwickler von Ubisoft San Francisco bezüglich eines neuen Releasetermins noch zurückhalten, möchten zwei bekannte Quellen bereits mehr wissen. Hierbei haben wir es mit dem bekannten „Call of Duty“-Leaker „TheMW2Ghost“ auf der einen und dem als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insider Tom Henderson auf der anderen Seite zu tun.

Beide möchten in Erfahrung gebracht haben, dass „XDefiant“ möglicherweise für eine Veröffentlichung am 28. Oktober 2023 vorgesehen ist oder schon am 27. Oktober 2023 erscheint.

„Laut dem Leaker gibt es offenbar ein Launch-Event für den 28. Oktober, weshalb er an das Veröffentlichungsdatum des Spiels glaubt“, führte Henderson zu den Angaben von „TheMW2Ghost“ aus.

„Obwohl Insider Gaming das Veröffentlichungsdatum von XDefiant nicht unabhängig überprüfen kann, haben auch wir Informationen erhalten, die darauf hinweisen, dass Ubisoft San Francisco, die Entwickler von XDefiant, tatsächlich am 28. Oktober eine Launch-Veranstaltung haben. Aber die Details dessen, was die Veranstaltung beinhaltet, müssen von uns noch verifiziert werden.“

Ubisoft selbst wollte sich zu den Gerüchten um den möglichen Releasetermin von „XDefiant“ bisher nicht äußern. Sollte der Publisher bezüglich des Termins für Klarheit sorgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Bei „XDefiant“ handelt es sich um einen kompetitiven Multiplayer-Shooter, in dem die Spielerinnen und Spieler Zugriff auf unterschiedliche Charaktere aus bekannten Ubisoft-Serien und ein abwechslungsreiches Arsenal an Waffen und Erweiterungen erhalten.

„XDefiant“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sind ebenfalls geplant, werden aufgrund technischer Begebenheiten aber erst nach den Versionen für den PC und die Current-Gen-Konsolen folgen.

I’ve been told that xDefiant looks to be launching October 28th. I’ve been hesitant reporting on this for a little bit as it’s not a game I cover.

It absolutely may change but as of now – there is a launch event for 28th.

— MW2 OG (@TheMW2Ghost) October 5, 2023