Little Goody Two Shoes: Horror-RPG von Square Enix hat Releasetermin – Trailer

In „Little Goody Two Shoes“ geht es düsterer zu, als der Anime-Look vermuten lässt.

„Little Goody Two Shoes“ ist auf den ersten Blick nicht anzusehen, was für ein Horror sich dahinter verbirgt. Nun gaben die Verantwortlichen bekannt, dass das Abenteuer-RPG am 31. Oktober 2023 für PC via Steam, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird.

Hinter dem Spiel stecken Publisher Square Enix und das Entwicklerteam von AstralShift. Mit einem fast fünfminütigen Trailer zeigen die Teams, was sich hinter dem Spiel mit den vielen Genres und Artstyles verbirgt.

Little Goody Two Shows ist eine Mischung aus Märchen und Horror

In „Little Goody Two Shoes“ spielen wir das lebhafte Mädchen Elise. Sie erledigt den ganzen Tag Aufgaben für ihre Nachbarn, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Eigentlich würde sie sich nichts sehnlicher wünschen, als stinkreich zu werden. Doch dieser Traum bleibt unerfüllt.

Eines Tages findet sie jedoch ein seltsames Paar roter Schuhe, durch das sie verzaubert wird. Das Paar schickt sie immer tiefer in den geheimnisvollen Wald, der gefährlicher ist als alles andere im Spiel.

Abhängig von unseren Taten im Spiel gibt es zehn unterschiedliche Enden. Tagsüber leben wir uns Leben im Dorf Kieferberg, bestreiten lustige Minispiele und freunden uns mit den Bewohnern an. Nachts wagen wir uns jedoch in den Wald und müssen Elise mit Nahrung versorgen. Dabei lauern tödliche Gegner auf uns.

Wir können im Spiel mit drei weiteren Mädchen eine Romanze eingehen: Rozenmarine, Freya und Lebkuchen. Stellen wir uns mit der Dorfgemeinde nicht gut und unsere magischen Kräfte fliegen auf, wird Elise der Hexerei beschuldigt und landet zur Strafe im Wald.

Im Trailer sind Features des Spiels und bisher unveröffentlichtes Gameplay zu sehen. Sollte euch als die Mischung aus einer 90er-Jahre-Anime-Optik und Horror-Elementen ansprechen, könnt ihr einen Blick in den Trailer wagen.

