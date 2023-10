My Time At Sandrock: Gameplay-Trailer zeigt Aktivitäten, Charakter-Anpassungen und mehr

My Time At Sandrock:

Zur Einstimmung auf den nahenden Release bedachten uns die Entwickler von Pathea mit einem umfangreichen Gameplay-Trailer zu "My Time At Sandrock". Dieser ermöglicht uns einen Blick auf Aspekte wie die Aktivitäten in der Spielwelt oder die Anpassung eures Charakters.

"My Time At Sandrock" wurde kürzlich auf den November 2023 verschoben.

Nachdem „My Time At Sandrock“ zunächst für eine Veröffentlichung im September vorgesehen war, kündigten die Entwickler von Pathea kürzlich an, dass der Nachfolger zu „My Time At Portia“ noch etwas mehr Zeit benötigt und sich daher auf den November verschieben wird.

Um uns die Wartezeit bis zum Release in wenigen Wochen ein wenig zu versüßen, stellte das Indie-Studio einen umfangreichen neuen Gameplay-Trailer bereit, in dem verschiedene Aspekte von „My Time At Sandrock“ etwas näher beleuchtet werden. Zum einen wird auf die verschiedenen Aktivitäten eingegangen, die in der Welt des entspannenden Abenteuers auf euch warten.

Auch die Anpassungsmöglichkeiten im Bereich der Charaktere oder der Aufbau des eigenen Zuhauses sind Themen, auf die im Gameplay-Trailer eingegangen wird.

Die Folgen einer Apokalypse

Genau wie der Vorgänger „My Time at Portia“ versetzt uns „My Time at Sandrock“ in eine postapokalyptische Welt. 330 Jahre nachdem der „Tag des Unheils“ das Meiste der modernen Technologie zerstört hat, versuchen die Menschen weiterhin, ihre Zivilisation wieder aufzubauen und der menschlichen Gemeinschaft zu altem Glanz zu verhelfen.

Nach euer Ankunft in Sandrock besteht eine eurer ersten Aufgaben darin, eine heruntergekommene Werkstatt in eine gut geölte Produktionsstätte zu verwandeln. „Verwende dafür die komplexen Maschinen um Materialien zu verarbeiten und produziere Einzelteile von riesigen Anlagen bevor du sie Stück für Stück zusammenbaust, und lass Sandrock mit deiner Hilfe aufblühen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Im weiteren Verlauf eures Abenteuers in Sandrock erkundet ihr eine abwechslungsreiche Spielwelt, sucht in Ruinen nach Relikten der Alten Welt, baut wertvolle Ressourcen ab oder baut Freundschaften zu den Bewohnern auf, indem ihr diesen bei alltäglichen Aufgaben und komplexeren Missionen unter die Arme greift.

„My Time At Sandrock“ erscheint am 2. November 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Die PlayStation 4 wird zu einem späteren Zeitpunkt versorgt.

