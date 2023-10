PS5 Slim: SSD-Erweiterung wird unterstützt und höherer US-Preis

Bezweifelt haben dürfte es kaum jemand. Allerdings machte Sony auf Nachfrage noch einmal deutlich, dass auch die gestern angekündigte PS5 “Slim” die Möglichkeit bieten wird, den internen SSD-Speicher mit einem Zusatzmodul zu erweitern, wie man es von der aktuell erhältlichen PS5 gewohnt ist.

Ein Vertreter von PlayStation bestätigte IGN in einer E-Mail, dass es beim neuen Modell hinsichtlich der technischen Unterstützung keine Veränderungen gibt. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, hinter einer abnehmbaren Abdeckung zusätzlichen SSD-Speicher zu installieren, der die 1TB der aktualisierten Hardware erweitert.

Unterstützt werden von der PS5 bestimmte M.2 SSDs mit PCIe Gen4-Technologie. Ob es aufgrund der kleineren Baugröße der PS5 zu Einschränkungen kommt, ist nicht zweifelsfrei klar. Vermutlich werden aber alle SSDs unterstützt, die auch in die bisherigen Modelle passen. Hinweise zur Kompatibilität liefert Sony auf der offiziellen Seite.

PS5 Digital Edition wird in den USA teurer

Die Markteinführung der PS5 Slim ist für November geplant – zumindest in den Vereinigten Staaten. Andere Länder sollen in den Monaten danach beliefert werden, sobald die aktuellen Modelle der PS5 aus den Lagern verschwunden sind.

Auch die Preise stehen fest: So kostet die geschrumpfte PS5 in Deutschland nach dem Launch mindestens 449,99 Euro, während das Disk-Modell zum Preis von 549,99 Euro an den Start geht. Die kostengünstigere Digital Edition kann nachträglich mit einem Disk-Laufwerk bestückt werden. Es kostet 129,99 Euro.

Während die UVP-Preise der neuen Konsolen-Modelle in Europa auf dem Niveau der Vorgänger liegen, gab es in den USA einen kleinen Aufschrei. Denn mit der Einführung der Slim-Modelle nimmt Sony im Fall der Digital Edition eine Preiserhöhung vor, die verglichen mit anderen Märkten allerdings eher einer Preisanpassung gleichkommt.

Nachdem der Preis der Digital Edition während der Preiserhöhung im vergangenen Jahr bei 399,99 Dollar blieb, sind es mit dem neuen Modell 449,99 Dollar. Das Disk-Modell bleibt bei den zuletzt gültigen 499,99 Dollar, während das optionale Laufwerk in den USA für 79,99 Dollar erhältlich sein wird.

Die PS5 ist nicht die einzige Hardware, die in dieser Woche in den Schlagzeilen ist. Auch neue Gamer-Kopfhörer kommen in den Handel.

