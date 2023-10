Tales of Arise Beyond the Dawn: Trailer zeigt erstmals neue Quests und Editionen

Tales of Arise Beyond the Dawn:

„Tales of Arise: Beyond the Dawn“ zeigt nun in einem neuen Trailer einige Ausschnitte der Quests, die im DLC vorkommen. Das Video enthält einige Spoiler, weshalb ihr den Trailer nicht schauen solltet, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt.

„Tales of Arise: Beyond the Dawn“ erscheint in rund einem Monat.

Bandai Namco hat zur Einstimmung auf den nahenden Release von „Tales of Arise: Beyond the Dawn“ einen neuen Trailer veröffentlicht. In dem Trailer bekommen wir Einblick in drei der neuen Quests, die es im DLC geben wird. Solltet ihr euch das Video ansehen wollen, müsst ihr mit Spoilern zur Story rechnen.

Neben den Szenen und den kommenden Neuerungen aus dem umfangreichen Add-on wurden die verschiedenen Editionen vorgestellt, die es anlässlich der Erweiterung geben wird.

Die Editionen von Beyond the Dawn im Überblick

„Tales of Arise: Beyond the Dawn“ wird in drei unterschiedlichen Editionen auf den Markt geworfen. Die Standard Edition, die Deluxe Edition und die Ultimate Edition bieten verschiedene Inhalte zu unterschiedlichen Preisen.

Solltet ihr eine der Editionen vorbestellen, erhaltet ihr unabhängig von der Edition vier exklusive Kochrezepte, 12 Essensobjekte und ein elegantes Kostümset für Shionne und Alphen.

Folgende Editionen mit Inhalten gibt es:

Standard Edition

Tales of Arise

Beyond the Dawn-Erweiterung

Deluxe Edition

Tales of Arise

Beyond the Dawn-Erweiterung

Paket: Klassische Kostüme und Musik

Premium-Reisepaket: Artefakte und Objekte

Starterpaket: Artefakte, Objekte und Gald

Ultimate Edition

Tales of Arise

Beyond the Dawn-Erweiterung

Paket: Klassische Kostüme und Musik

Premium-Reisepaket: Artefakte und Objekte

Starterpaket: Artefakte, Objekte und Gald

Kostümpaket: Bonus

Kostümpaket: Zusammenarbeit

18 Extra-Kostüme

Die Standard-Edition kostet im PS-Store 59,99 Euro. Die Deluxe Edition gibt es für 79,99 Euro, wohingegen die Ultimate Edition mit 99,99 Euro zu Buche schlägt. Ihr solltet bei Interesse also entscheiden, ob euch die digitalen Goodies den höheren Preis wert sind.

Unter den im Trailern gezeigten Quest gibt es übrigens auch eine Quest, mit der ihr die Umgebung verändern könnt. Die NPCs bauen durch euren Fortschritt ihre Läden oder Städte wieder auf. Außerdem gibt es einen neuen, größeren Dungeon.

„Tales of Arise: Beyond the Dawn“ wird am 9. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

