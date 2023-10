Battlefield 2042: Free-2-Play-Wochenende gestartet und Rabatte verfügbar

Am 10. Oktober ist die Season „Rise of Darkness“ mit mehreren neuen Inhalten gestartet. Wer hier mal hineinschnuppern möchte, hat jetzt die Gelegenheit zu: Seit dem gestrigen Donnerstag bis zum kommenden Dienstag ist der Online-Shooter kostenlos spielbar.

Während des Testwochenendes habt ihr auf alle Inhalte Zugriff. Lediglich der Premium Battle Pass ist davon ausgenommen.

Auf allen Plattformen im Sale

Alle Fortschritte, die ihr erzielt, lassen sich später auf die Vollversion übertragen. Für den Kauf ist momentan die ideale Gelegenheit, da „Battlefield 2042“ auf allen Plattformen zum reduzierten Preis verfügbar ist.

Im PlayStation Store zahlt ihr bis zum 26. Oktober nur 23,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 70 Prozent entspricht. Von Xbox-Spielern werden 20,99 Euro für die Xbox One Version verlangt, während das Cross-Gen-Bundle nicht reduziert ist. Auf dem PC (via Steam) kostet das Game sogar nur 9,59 Euro. Das sind satte 84 Prozent weniger als der Originalpreis.

Sowohl auf Xbox als auch PC ist zudem die Elite Edition zum reduzierten Preis erhältlich. Auf der PlayStation ist hierfür im Moment kein Angebot verfügbar. Jedenfalls enthält diese Edition neben dem Hauptspiel alle zusätzlichen Inhalte der ersten vier Seasons.

Was hat die neue Season zu bieten? Die ungewöhnlich finstere Season hat eine neue Map eingeführt, auf der euch „klaustrophobische Nahkämpfe“ erwarten. Passend dazu sind drei neue Waffen hinzugekommen – ein Sturmgewehr, ein DMR und eine Seitenwaffe. Ein Fahrzeug ist ebenfalls hinzugekommen, womit ihr über den Boden schweben könnt. Als letzte Neuerung sind noch werfbare Munitions- und Heilungstaschen zu erwähnen.

