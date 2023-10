Coral Island: Farming-Sim mit Unterwasserwelt hat ein Releasedatum

In „Coral Island“ müssen wir Felder bestellen, Tiere großziehen und Freundschaften schließen. Das Besondere an dem Titel ist die Unterwasserwelt.

In letzter Zeit können sich Fans von Farming-Simulationen und ähnlichen Genres nicht beschweren: Es erscheinen zahlreiche neue Titel wie „My Time at Sandrock“ und bekannte Spiele wie „Stardew Valley“ bekommen demnächst ein großes Update spendiert.

Mit „Coral Island“ will das Entwicklerteam von Stairway Games ebenfalls auf den Zug aufspringen. Wie sie nun verkünden, erscheint der Titel, der seit dem 11. Oktober 2022 im Early Access ist, am 14. November 2023 als Vollversion. Das Spiel wird dann für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Microsoft Store erscheinen.

Das macht Coral Island so besonders

In „Coral Island“ müssen wir den typischen Aufgaben nachgehen, die es auch in anderen Farming-Simulationen gibt. Wir erschaffen einen idyllischen Bauernhof auf einer tropischen Insel, indem wir Feldfrüchte anbauen und Tiere pflegen. Nebenbei suchen wir nach der großen Liebe und freunden uns mit den über 50 anderen Bewohnern und Bewohnerinnen an.

Die Besonderheit bei dem Spiel ist, dass es eine Unterwasserwelt gibt. Wir müssen nämlich die Natur wieder aufbauen und dazu ein Korallenriff mit Leben füllen. Wir können im Meer tauchen und dort beispielsweise auf die Suche nach wertvollen Edelsteinen begeben oder uns mit den dort beheimateten Meerjungfrauen und Meerjungmännern anfreunden.

Als weitere Aktivität können wir außerdem dabei helfen, das Dorf zu einem ansehnlicheren Ort zu machen. So können wir uns an Gemeinschaftsprojekten beteiligen, bei denen wir beispielsweise das örtliche Museum erweitern oder Kulturdenkmäler wiederherstellen. Auf diese Weise verbessern wir den Rang des Dorfes.

Bislang ist noch nicht bekannt, wie teuer das Spiel sein wird. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass der Titel an die 60 Euro kosten wird. Aktuell gibt es das Spiel nämlich im Early Access für 24,99 Euro.

