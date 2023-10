Ikonei Island – An Earthlock Adventure: Mit dem Freundespass gibt es das Spiel gratis

Das entspannende Erkundungsspiel „Ikonei Island: An Earthlock Adventure“ hat ein offizielles Erscheinungsdatum spendiert bekommen. Aktuell ist der Titel seit dem 18. August 2022 im Early Access für den PC erhältlich, doch schon am 9. November 2023 erscheint das Spiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store.

Eine weitere Version für Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Momentan kostet das Spiel 24,50 Euro im Early Access, doch es gibt eine Möglichkeit, die Vollversion kostenlos zu spielen.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure kann kostenlos gespielt werden

Publisher und Entwickler Snowcastle Games hat den Friends‘ Pass vorgestellt. Damit ist es möglich, dass Spieler und Spielerinnen, die den Titel besitzen, weitere Freunde und Freundinnen kostenlos auf ihre Insel einladen können. Im Online-Multiplayer können bis zu drei weitere Personen an einer Spielrunde teilnehmen.

Das Zusammenspielen soll dabei nicht auf eine bestimmte Zeit eingeschränkt sein. So können mehrere Personen zeitgleich Ressourcen sammeln, Werkzeuge craften, ein gemütliches Zuhause bauen und die Insel erkunden. Zum gemeinsamen Spielen ist es lediglich notwendig, eine „Ribbit Request“ zu erstellen.

So generiert ihr einen „Join Code“, den andere unter den Mehrspieleroptionen eingeben müssen. Auf diese Weise können sich mehrere Spieler und Spielerinnen in einem Spielstand gemeinsam austoben. Solltet ihr euch schon jetzt für den Titel interessieren, ist das kein Problem: Sämtlicher Fortschritt wird in die Vollversion übernommen.

Passend zur Meldung gibt es einen neuen Trailer zu „Ikonei Island: An Earthlock Adventure“, der den Friends‘ Pass näher beleuchtet. Wir haben ihn euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden, damit ihr nichts verpasst.

