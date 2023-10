Warhammer 40.000 Rogue Trader: Die Konsequenzen im neuen Trailer

In "Warhammer 40.000: Rogue Trader" werden die Spieler eine Vielzahl an Entscheidungen treffen müssen, die teils überaus drastische Konsequenzen haben können.

Derzeit arbeitet Owlcat Games mit Hochdruck an der Fertigstellung des kommenden cRPGs „Warhammer 40.000: Rogue Trader“, das bereits am 7. Dezember 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, den PC und den Mac erscheinen wird. Nun haben die Entwickler ein neues Video veröffentlicht, mit dem man die Konsequenzen der Spielerentscheidungen in den Mittelpunkt stellt.

Ihr bestimmt die Geschichte

Jede Entscheidung soll einen Einfluss auf die Geschichte des Spiels haben, wobei man auf der Reise auch eine Vielzahl an schwierigen Entscheidungen treffen muss, die auch das Schicksal ganzer Völker bestimmen können. Ihr entscheidet, wie sich die Handlung in „Warhammer 40.000: Rogue Trader“ abspielt.

Eure Prioritäten solltet ihr entsprechend setzen. Legt ihr mehr Wert auf Ressourcen oder Dienste? Alle Entscheidungen könnten die Aufmerksamkeit des Inquisitors auf euch und eine Befragung nach sich ziehen, deren Ausgang sich drastisch verändern kann. Auch weitere Augen werden stets auf euch gerichtet sein, während ihr das Abenteuer bestreitet.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Lege in deinem riesigen Raumschiff unglaubliche Distanzen zurück und besuche zahllose Systeme der Koronus Expanse, einem nahezu unkartographierten und gefährlichen Gebiet des Weltraums. Obwohl die Region als entlegene Provinz des Imperiums gilt, umfasst sie ein riesiges Gebiet der Leere, das mit ungeheuerlichen Profiten und Entdeckungen lockt.“

Hier ist der neueste Trailer zu „Warhammer 40.000: Rogue Trader“:

