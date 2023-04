Warhammer 40.000 Rogue Trader: Trailer rückt die Spielwelt des düsteren RPGs in den Fokus

Mit "Warhammer 40.000: Rogue Trader" entsteht bei den Entwicklern von Owlcat Games ein Rollenspiel der alten Schule. In einem frisch veröffentlichten Trailer wird etwas näher auf die Spielwelt des düsteren Abenteuers eingegangen.

Im vergangenen Sommer kündigten die Entwickler von Owlcat Games mit „Warhammer 40.000: Rogue Trader“ ein neues Oldschool-Rollenspiel an, das uns in das Grimdark-Zeitalter verfrachten wird.

Neben der Geschichte und den vielseitigen Charakteren soll vor allem die stimmige Spielwelt des Rollenspiels begeistern und euch eine Vielzahl abwechslungsreicher Schauplätze liefern. Ab sofort steht ein neuer Trailer zu „Warhammer 40.000: Rogue Trader“ zur Ansicht bereit, der etwas näher auf die Spielwelt des Oldschool-RPGs eingeht und euch ausgewählte Locations vorstellt, die ihr im Rahmen der Kampagne besucht.

Darunter Innenräume mit einem kathedralenartigen Design, Industriestandorte mit vielen Computerbildschirmen oder Außenbereiche mit einer Vielzahl von militärischen und nichtmilitärischen Objekten und Gebäuden.

Eine Reise in das 41. Jahrtausend

Bei „Warhammer 40.000 Rogue Trader“ haben wir es laut offiziellen Angaben mit einem rundenbasierten Rollenspiel zu tun, das in enger Zusammenarbeit mit Games Workshop für die Konsolen und den PC entsteht. Durch diese Partnerschaft soll gewährleistet sein, dass die Spielerinnen und Spieler mit einer authentischen „Warhammer 40.000“-Erfahrung bedacht werden, in der ihr Weg in das 41. Jahrhundert führt.

In der Rolle eines Freihändlers, dem Nachwuchs einer altehrwürdigen Familie von wagemutigen Freibeutern, erkundet ihr die Ränder des imperialen Machtbereichs im Namen des Imperators höchstpersönlich. Im Laufe der Kampagne ist es euch selbst überlassen, ob ihr bei den Untertanen des Imperiums Gnade walten lasst oder regen Gebrauch von eurem Einfluss macht und die Bewohner mit Verachtung straft.

„Lege in deinem riesigen Raumschiff unglaubliche Distanzen zurück und besuche zahllose Systeme der Koronus Expanse, einem nahezu unkartographierten und gefährlichen Gebiet des Weltraums“, führen die Entwickler aus. „Obwohl die Region als entlegene Provinz des Imperiums gilt, umfasst sie ein riesiges Gebiet der Leere, das mit ungeheuerlichen Profiten und Entdeckungen lockt.“

„Warhammer 40.000: Rogue Trader“ befindet sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen. Auf dem PC startete das Rollenspiel im vergangenen Dezember in die Alpha-Phase.

