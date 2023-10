Creepshow: Teaser für Spiel-Umsetzung der gelobten Horror-Anthologie veröffentlicht

Im Zuge des Indie-Horror-Showcase hat Dread XP ein Spiel zur Horror-Anthologie "Creepshow" angekündigt. Den ersten Teaser-Trailer könnt ihr hier euch in dieser Meldung anschauen.

Im Rahmen des Indie-Horror-Showcase-Livestreams hat der Horror-Game-Publisher Dread XP eine Videospielumsetzung der beliebten Anthologieserie „Creepshow“ angekündigt, die bald erscheinen soll. Sie wird laut Studio von renommierten Indie-Entwicklern umgesetzt, unter ihnen Brian Clarke, der Entwickler des im vergangenen Jahr erschienen Horror-Titels „The Mortuary Assistent“. Er schlüpft in die Rolle des Creative Directors.

Der Ursprung von „Creepshow“ liegt in der gleichnamigen Comicreihe aus den 50er-Jahren, an der verschiedene Autoren, darunter der Horrorexperte Stephen King, beteiligt waren. Die Comics waren so beliebt, dass sie später als Film und als Fernsehserie umgesetzt wurden.

Release wohl 2024, genaue Plattformen noch unklar

Nun folgt auch eine Videospielumsetzung, die vor allem auf der Serie basieren soll. Da jede Episode aus mehreren kleinen Kurzgeschichten besteht, dürfen wir gespannt sein, wie Dread XP das spielerisch umsetzen wird. Da sich das Studio aber hauptsächlich auf Horror-Spiele spezialisiert und damit bis jetzt sehr gut gefahren ist, können wir durchaus einiges erwarten.

Besonders viel verrät der Teaser-Trailer, den ihr euch unten anschauen könnt, jedoch noch nicht. Die Entwickler lassen verlauten, dass sich der Titel in der Entwicklung befindet und bald erscheinen soll. Es ist also von einem Release im Jahr 2024 auszugehen.

Für welche Plattformen „Creepshow“ erscheinen wird, ist ebenfalls unklar. Der Titel wird aber nicht plattformexklusiv sein. PC und aktuelle Konsolen sind also wahrscheinlich. Mehr Details werden voraussichtlich in nächster Zeit veröffentlicht. Potential hat die Umsetzung auf jeden Fall, denn die Vorlage gilt als eine der besten Horror-Anthologien aller Zeiten.

