The Walking Dead – Destinies: Trailer nennt Termin des Untoten-Adventures

The Walking Dead - Destinies:

Publisher GameMill Entertainment hat einen Trailer für "The Walking Dead: Destinies" herausgebracht, indem der Veröffentlichungstermin genannt wird.

Im August wurde das Third-Person-Abenteuer „The Walking Dead: Destinies“ angekündigt. Es ist eine weitere Spielerfahrung, die auf der bekannten Zombie-Serie basiert. Flux Games ist für die Entwicklung zuständig, während GameMill Entertainment das Publishing übernimmt.

Spielen werdet ihr den Polizisten Rick Grimes, der aus dem Koma erwacht und sich in einer Zombie-verseuchten Welt wiederfindet. Um zu überleben, muss er Ressourcen sammeln, ein Lager errichten und sich Untoten stellen.

Dabei trifft er auf Verbündete, die ihn im Kampf unterstützen. Zwölf kultige Charaktere lassen sich im Laufe der Reise rekrutieren. Mit ihnen durchstreift Rick bekannte Schauplätze wie die Farm der Greene-Familie, das Gefängnis und Woodburry. Immer wieder müsst ihr hierbei wichtige Entscheidungen treffen, die das Schicksal der verschiedenen Charaktere beeinflussen.

Für die Zombie-Jagd stehen euch verschiedenste Nah- und Fernkampfwaffen zur Auswahl. Zum Beispiel Revolver, Schrotflinten und ausgefallene Waffen wie Fledermäuse.

Ein Monat noch

Ein vorheriger Leak nannte den 14. November als Erscheinungstermin. Ganz richtig ist das nicht: Die Veröffentlichung findet am 17. November in digitaler Form statt, wie ein heute hochgeladener Trailer verrät. Eine physische Version folgt im Dezember. Neben der PS5 und PS4 kommt das Spiel für Xbox Series X/S, Xbox One , Nintendo Switch und PC heraus.

Schaut euch den Trailer zu „The Walking Dead: Destinies“ hier an:

„Helden und Schurken, Lebende und Tote – es liegt an dir zu entscheiden, ob du den Kurs der Geschichte beibehältst oder deinen eigenen Weg durch die Welt von AMC’s The Walking Dead bahnst“, steht unter anderem in der Trailer-Beschreibung.

