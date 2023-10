Spirit of the North 2: Nachfolger zum malerischen Fuchs-Abenteuer präsentiert

Spirit of the North 2:

Die Reise mit dem Fuchs geht weiter: Infuse Games arbeitet an "Spirit of the North 2". Im Ankündigungstrailer erhaltet ihr einen ersten Eindruck davon.

Auf der Xbox Partner Preview enthüllte Microsoft eine Fortsetzung zu „Spirit of the North“. Das ist ein 2019 veröffentlichtes Open-World-Abenteuer, in dem ihr einen Rotfuchs spielt. Dialoge und ähnliches sind hier fehl am Platze, stattdessen soll der Spieler „die Umgebung einatmen.“ Auffällig ist hier der künstlerische Grafikstil.

Nun steht fest, dass die Reise des Fuchses weitergeht. Gemeinsam mit einem Raben als Begleiter sucht er nach dem verlorenen Wächter. Um ihn zu befreien, müssen sie es früher oder später mit dem dunklen Schamanen Grimnir aufnehmen.

Erneut dürft ihr in einer fabelhaften antiken Spielwelt mit verschiedenen Biomen Geheimnisse aufdecken. Dieses Mal kommt Epics Unreal Engine 5 zum Einsatz.

Zu Beginn erstellt ihr euren einzigartigen Fuchs-Helden. Dabei stehen euch zahlreiche Anpassungsoptionen und Fähigkeiten zur Verfügung. Somit lässt sich jeder Durchlauf anders angehen.

Eine Herausforderung in eurem Abenteuer stellen rätselbasierte Begegnungen mit den Wächtern dar. Außerdem könnt ihr insgesamt 30 Runen freischalten, mit denen ihr euren Spieldurchlauf gestaltet.

Noch Luft nach oben

Die Bewertungen des Vorgängers zeigen: Es gibt noch deutliches Verbesserungspotenzial. So schaffte es die Switch-Version mit 14 Testberichten auf nur 59 Punkte, während der User-Score mit 7,1 Punkten besser ausfällt. Später folgte noch eine Enhanced Edition für PS5, die immerhin 64 Punkte vorweisen kann.

Infos zum ersten Ableger:

Ein Veröffentlichungsdatum haben das Infuse Studio und Merge Games nicht bekanntgegeben. Weit entfernt soll der Release allerdings nicht sein.

Schaut euch zum Schluss den Ankündigungstrailer an:

