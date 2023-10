Dragon Ball The Breakers: Season 4 zum 1. Geburtstag startet diese Woche

Dragon Ball The Breakers:

Mittlerweile feiert „Dragon Ball: The Breakers“ sein einjähriges Jubiläum. Zur Feier des Tages gibt es mit Season 4 besonders lohnenswerte Inhalte.

In Season 4 stößt Broly dazu.

„Dragon Ball: The Breakers“ erschien ursprünglich am 14. Oktober 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Der einjährige Geburtstag ist Grund genug, um das Spiel gebührend zu feiern.

Deshalb wird Bandai Namco mit der kommenden Season spezielle Items einführen, die das Jubiläum des Online-Multiplayerspiels zelebrieren.

Dragon Ball: The Breakers startet in Season 4

Am 1. November 2023 startet Season 4 für „Dragon Ball: The Breakers“. Mit der Season wird es Broly als neuen Räuber geben, der sich auf die Jagd nach den anderen Charakteren macht.

Zudem wird es neue Überlebende geben. Mr. Satan kann via Dragon Tier (der Battle Pass des Spiels) erworben werden, für die anderen Überlebenden und Broly müssen Spieler und Spielerinnen TP Tokens (oder auch ZP-Marken) ausgeben. Um an die Marken zu kommen, könnt ihr Echtgeld im jeweiligen Konsolenshop ausgeben.

Die neuen Überlebenden sind:

Cheelai

Lemo

Bluma-Skin (Schneeausrüstung)

Mr. Satan

Außerdem gibt es spezielle Items und mehr Content, der in der Zukunft kommen soll. Dazu zählen beispielsweise eine neue kostenlose Map namens Dangerous Ground, Transphären von Son-Goku und Vegeta als Super-Saiyajin-Götter, ein goldenes T-Shirt zum Jubiläum und ein passender Stempel.

Weiterhin wird es im Ingame-Shop ein neues Emote mit dem Schere-Stein-Papier-Spiel, neue Kostüme und einen frischen Skin für das Fahrzeug geben.

Related Posts

In „Dragon Ball: The Breakers“ müssen Überlebende vor einem Räuber entkommen, der von einem der Bösewichte aus Dragon Ball verkörpert wird. Die Überlebenden müssen in unterschiedlichen Gebieten eine Superzeitmaschine zu finden und mit ihr entkommen.

In den vorherigen Seasons standen das Ginyu-Sonderkommando, Vegeta und Cell im Mittelpunkt.

Bandai Namco hat passenderweise einen Trailer zu den neuen Inhalten veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Dragon Ball - The Breakers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren