Immortals of Aveum: Echollektor-Update 1.0.6.0 bringt New Game+ und weitere Inhalte

Spieler von "Immortals of Aveum" können Mitte November das Echollektor-Update 1.0.6.0 laden. Es bringt NewGame+, einen neuen Schwierigkeitsgrad und noch mehr Inhalte in das Spiel.

Ascendant Studios veröffentlicht für “Immortals of Aveum” am 16. November 2023 das Echollektor-Update 1.0.6.0, das tiefergreifende Änderungen in das Spiel bringen wird. Dazu gehören neue Inhalte, New Game+ und ein noch herausfordernder Schwierigkeitsmodus namens “Großmagnus”.

Zusätzlich können interessierte Spieler, die sich bisher nicht in “Immortals of Aveum” hineingewagt haben, eine kostenlose Schnupperversion des Titels in Anspruch nehmen. Sie erscheint am 16. November 2023 für PS5 und Xbox Series X/S sowie in der zweiten November-Hälfte für den PC.

Schon heute wird das Update 1.0.5.5 zum Download bereitgestellt, das sowohl auf Konsolen als auch auf PC zu Performance-Verbesserungen führen soll.

Das Echollektor-Update im Detail

In Bezug auf die neuen Inhalte fügt das “Echollektor”-Update dem Endgame weitere Ziele hinzu, die Spieler durch Portale den Zugang zu unbekannten Gebieten ermöglichen. Sobald sie Glaivegate erreicht haben, können sie den Protagonisten von den Shatterfanes befreien.

In einem Bosskampf gilt es, die bösartigen Kräfte zu bekämpfen. Durch den Abschluss dieser Aufgaben erlangen Spieler neues Wissen und schalten zusätzliche Ausrüstung frei, um für kommende Abenteuer gerüstet zu sein.

New Game+ war laut Ascendant eine der häufigsten Anfragen. Damit können Spieler “Immortals of Aveum” nicht nur mit den meisten ihrer Fähigkeiten und Zaubersprüche neu durchspielen, sondern haben auch die Möglichkeit, ihre Ausrüstung weiter zu verbessern und sich aktualisierten Kämpfen zu stellen.

Zu den Besonderheiten von New Game+ gehören:

Die epische und legendäre Ausrüstung kann mit der Schmiede in NG+ auf höhere Level gebracht werden.

Die Gesundheit, der Schaden und die Fähigkeiten des Gegners werden neu ausbalanciert.

Jak übernimmt die meisten Zaubersprüche und Fähigkeiten, die er in einem früheren Spieldurchgang freigeschaltet hat. Verstärkungszauber können aufgrund ihrer Freischaltanforderungen nicht übertragen werden.

Es werden Anpassungen an Erfahrung und Währung vorgenommen, die während des Spielens verdient wurden.

Weitere Meldungen zu Immortals of Aveum:

“Großmagnus” wiederum bietet eine neue Schwierigkeit. Jeder Konflikt wird zu einem Überlebenskampf, schreiben die Macher, während sich Spieler ihren Weg durch die Spielwelt bahnen. Der neue Modus ist auch in New Game+ verfügbar.

Weitere Meldungen zu Immortals of Aveum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren