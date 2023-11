UK-Charts: Black Friday-Angebote befeuern die Verkaufszahlen – Die Top 10 in der Übersicht

In der vergangenen Woche führten die diversen Black Friday-Angebote im britischen Einzelhandel erneut zu gestiegenen Verkaufszahlen. Vor allem "EA Sports FC 24" konnte profitieren und kehrte an die Spitze der Retail-Charts zurück.

Auch in Großbritannien lockte der Einzelhandel in der vergangenen Woche mit zahlreichen Black Friday-Angeboten. Wie GfK berichtet, fielen die Verkaufszahlen in der Black Friday-Woche in diesem Jahr sieben Prozent höher aus als im Vorjahr.

Zu den größten Profiteuren der Sonderangebote gehörte Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“. Im Vergleich mit der Vorwoche legten die Verkaufszahlen hier um 101 Prozent zu. Der größte Teil der Verkäufe entfiel wenig überraschend auf die PS5-Version. Dank der gestiegenen Absätze gelang es „EA Sports FC 24“ in der letzten Woche, die Spitze der britischen Software-Charts zurückzuerobern.

Den zweiten Platz sicherte sich „Hogwarts Legacy“, das in der Vorwoche vom Release für die Switch profitierte und dadurch vorübergehend den Spitzenplatz der Charts übernehmen konnte.

Abgerundet werden die Top 3 vom Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“, dessen Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 30 Prozent zurückgingen.

Ältere Titel profitieren von den Sonderangeboten

Auf den weiteren Plätzen folgen mit „Super Mario Bros. Wonder“ und dem PS5-exklusiven Action-Hit „Marvel’s Spider-Man 2“ zwei alte Bekannte, die gegenüber der Vorwoche ihre Positionen tauschten und bezüglich der Verkaufszahlen ebenfalls leicht zulegten. Zwei Titel kehrten dank den Black Friday-Angeboten in die Top 10 zurück: „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Star Wars Jedi: Survivor“, das dank einer Vervierfachung der Verkaufszahlen vom 32. auf den zehnten Rang kletterte.

Hierbei handelt es sich allerdings nicht um die einzigen Titel, die mitunter deutlich von den Black Friday-Angeboten profitierten. „God of War: Ragnarök“ legte beispielsweise um 102 Prozent zu und kehrte unter die 20 meistverkauften Spiele zurück. Das Remake zu „Resident Evil 4“ hingegen sprang vom 36. auf den 22. Platz.

Auch „Street Fighter 6“, „Diablo 4“, „Stray“, „WWE 2K23“, die „Lego Harry Potter Collection“ oder „Just Dance 2023“ verbuchten dank den Black Friday-Deals steigende Verkaufszahlen. Der größte Anstieg gelang „F1 23“ mit einem Plus von 302 Prozent.

Anbei die Top 10 der Verkaufswoche vom 20. bis zum 25. November 2023.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 in der Übersicht

1. EA Sports FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. Call of Duty: Modern Warfare 3

4. Super Mario Bros Wonder

5. Marvel’s Spider-Man 2

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Nintendo Switch Sports

8. Assassin’s Creed Mirage

9. Mortal Kombat 1

10. Star Wars Jedi: Survivor

Quelle: GamesIndustry.biz

