Charts Deutschland: Modern Warfare 3 lässt sich nicht verdrängen

Die neusten Ranglisten verraten, welche Spiele im deutschen Einzelhandel in der vergangenen Woche die meisten Käufer mobilisieren konnten. Vor allem das niedrig bewertete “Call of Duty: Modern Warfare 3” ließ die Kassen klingen.

Die neusten Spiele-Charts des deutschen Einzelhandels sind da. Zusammengetragen wurden sie einmal mehr von GfK Entertainment, wobei sich das Unternehmen wie gewohnt auf die vordersten Plätze der einzelnen Plattformen beschränkt.

In den PS5-Charts hat sich zumindest auf den ersten beiden Rängen nichts getan. Das heftig kritisierte und gleichermaßen erfolgreiche “Call of Duty: Modern Warfare 3” dominiert die Liste, gefolgt vom Exklusivspiel “Marvel’s Spider-Man 2”. Platz 3 ging an den Neueinsteiger „Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections“.

“Call of Duty: Modern Warfare 3” war in der vergangenen Woche auch auf der Xbox Series X/S vorn. “Starfield” konnte sich im Handel den zweiten Platz schnappen. Hier waren womöglich besondere Angebote der Auslöser.

Auch auf der PS4 war “Call of Duty: Modern Warfare 3” besonders erfolgreich und führte vor dem Dauerseller “GTA 5”. Die Xbox One-Rangliste ist hingegen nur eingeschränkt aussagekräftig, da viele Spiele, darunter auch der neuste Activision-Shooter, als Cross-Gen-Version verkauft und offenbar der Xbox Series X/S zugeordnet werden.

Europa-Charts: PS5 und Xbox Series X/S driften auseinander

„Super Mario Bros. Wonder“ konnte in der Switch-Rangliste den Spitzenplatz verteidigen, gefolgt vom Neueinsteiger “Super Mario RPG” und „Hogwarts Legacy“, das nach längerer Wartezeit inzwischen auch auf der Nintendo-Hardware gespielt werden kann. Die Deluxe Editon von “Hogwarts Legacy” wurde separat gewertet und landete auf dem fünften Platz.

In den PC-Charts dominieren die neuen Premium-Veröffentlichungen von “Landwirtschafts-Simulator 22”. Hier wird besonders deutlich, dass der dominante Digitalverkauf bei der Erhebung außen vor bleibt.

Retail-Charts Deutschland – KW46

PS5:

( 1 ) Call of Duty: Modern Warfare 3 ( 2 ) Marvel’s Spider-Man 2 (neu) Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

Xbox Series X/S

( 1 ) Call of Duty: Modern Warfare 3 ( 5 ) Starfield – Standard Edition

PS4:

( 2 ) Call of Duty: Modern Warfare 3 ( 3 ) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition

Xbox One:

( 2 ) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition ( – ) Mass Effect – Legendary Edition ( – ) GRID Legends

Switch:

( 1 ) Super Mario Bros. Wonder (neu) Super Mario RPG (neu) Hogwarts Legacy – Standard Edition

PC Games:

(neu) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (neu) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Expansion

GfK wertet laut der Eigenbeschreibung die Daten von über 2.000 Verkaufsstellen in Deutschland aus, die mehr als 70 Prozent des gesamtem deutschen Marktes repräsentieren sollen.

