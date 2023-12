GTA 6: Endlich! Rockstar Games bestätigt den Termin des Enthüllungs-Trailers

Mit dem Open-World-Abenteuer „GTA 6“ entsteht bei den Entwicklern von Rockstar Games nicht weniger als der wohl heißersehnteste Titel unserer Zeit.

Wie wir seit wenigen Wochen wissen, wird uns in diesem Monat ein erster Blick auf das ermöglicht, was „GTA 6“ zu bieten hat. Nachdem allerdings noch unklar, wann der erste Trailer zu „GTA 6“ zur Verfügung gestellt wird, versüßte uns Rockstar Games den Start ins Wochenende mit dem Releasetermin des besagten Trailers.

Laut Rockstar Games werden wir uns nur noch bis Anfang nächster Woche gedulden müssen. Genauer gesagt bis zum kommenden Dienstag, den 5. Dezember 2023. Veröffentlicht wird der erste Trailer zu „GTA 6“ um 15:00 Uhr unserer Zeit.

Bezüglich dessen, was der Trailer inhaltlich zu bieten hat, ging Rockstar Games leider nicht ins Detail.

Release wohl erst im Jahr 2025

Fest steht aber wohl, dass im Rahmen des ersten Trailers nicht mit der Ankündigung des Releasetermins zu rechnen ist. Unbestätigten Berichten zufolge erscheint das ambitionierte Open-World-Projekt nämlich erst 2025. Wie „Rockstar Universe“ im letzten Monat berichtete, peilte Rockstar Games zunächst zwar einen Release im Jahr 2024 an, soll mittlerweile aber von einer Veröffentlichung im Jahr 2025 ausgehen.

„Es wird auch berichtet, dass ein Treffen mit Sam Houser und einer Werbeagentur in New York stattfand, bei dem eine Anfrage für eine große Anzahl von Wandflächen, Gebäudeanzeigen, Plakatflächen und mehr eingereicht wurde. Mit der Bitte, die Anzeigen bis Ende Dezember fertigzustellen“, so „Rockstar Universe“ weiter.

Sollten sich die Berichte des Magazins bewahrheiten, dann könnte in den kommenden Wochen oder Monaten die Marketingkampagne von „GTA 6“ anlaufen. Take-Two Interactive und Rockstar Games kommentierten die Angaben von „Rockstar Universe“ bisher allerdings nicht.

„GTA 6“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Eine Übersicht über alle bekannten Details und Ankündigungen findet ihr hier.

