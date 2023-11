GTA 6: Sollte laut Insider schon 2024 erscheinen – Kein großer Winter-DLC für GTA Online?

Wie Rockstar Games‘ Sam Houser in dieser Woche bestätigte, dürfen wir uns im Dezember endlich auf den ersten Trailer zum heiß erwarteten Open-World-Titel „GTA 6“ freuen.

Ergänzend zu dieser Ankündigung möchte „Rockstar Universe“ weitere Details zu den Planungen von Rockstar Games und Take-Two Interactive in Erfahrung gebracht haben. Wie es unter Berufung auf interne Quellen heißt, war bereits im vergangenen Jahr geplant, „GTA 6“ Ende 2023 vorzustellen.

„Es wird auch berichtet, dass ein Treffen mit Sam Houser und einer Werbeagentur in New York stattfand, bei dem eine Anfrage für eine große Anzahl von Wandflächen, Gebäudeanzeigen, Plakatflächen und mehr eingereicht wurde. Mit der Bitte, die Anzeigen bis Ende Dezember fertigzustellen“, so „Rockstar Universe“ weiter.

Eine weitere interne Quelle soll gegenüber „Rockstar Universe“ kommuniziert haben, dass „GTA 6“ mittlerweile für einen Release im Jahr 2025 vorgesehen ist, nachdem Rockstar Games zunächst eine Veröffentlichung im Jahr 2024 anpeilte.

Auch zur Zukunft des Online-Titels „GTA Online“ brachte „Rockstar Universe“ weitere unbestätigte Details in Erfahrung und berichtet, dass wir im Winter nicht mit einem großen DLC rechnen sollten. Stattdessen habe sich Rockstar Games dazu entschlossen, die Content-Unterstützung von „GTA Online“ ein wenig zurückzufahren. Der Fokus könnte in den nächsten Monaten demnach auf Events und saisonalen Content liegen.

Dies soll eine interne Quelle bestätigt haben. „Rockstar Universe“ weiter: „Eine interne Quelle hat bestätigt, dass es ursprünglich keine Pläne für einen großen ‚Winter-DLC‘ zu GTA Online gab (es sei denn, das hat sich seitdem geändert) und dass der Content-Fahrplan mit keinen größeren Updates (wie Los Santos Drug Wars) zurückgefahren wird.“

„Dies legt nahe, dass Rockstar sich auf Event-Wochen und saisonalen Inhalt konzentrieren wird, was wiederum bedeuten könnte, dass die Marketing-Phase für GTA 6 im Dezember beginnen könnte“, heißt es weiter.

Einen konkreten Termin spendierte Rockstar Games dem Trailer zu „GTA 6“ bisher nicht. Stattdessen ist nur von einer Veröffentlichung Anfang Dezember die Rede. Spekuliert wird, dass der Trailer im Rahmen der The Game Awards 2023 präsentiert wird.

Ourselves and @RockstarINTEL have both had our own independent sources which may back up claims that GTAVI will be announced this week, with a trailer early December. Additionally, to the claims made by @business, this is what we know:

– An internal source at Rockstar confirmed… pic.twitter.com/1S4hc3so5b

— Rockstar Universe (@RStarUniverse) November 8, 2023