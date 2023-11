GTA 6: KI könnte NPCs “wirklich interessant und unterhaltsam” machen

In “GTA 6” werden Spieler einmal mehr auf eine belebte Spielwelt mit zahlreichen NPCs treffen. Und die KI könnte diesmal dafür sorgen, dass die Interaktionen der Nicht-Spieler-Charaktere besonders überzeugend und abwechslungsreich sind. Darauf deutete der Take-Two-Chef Strauß Zelnick hin.

Während die Verkaufszahlen von “GTA 5” scheinbar unaufhaltsam in die Höhe gehen, sind die Blicke seit dieser Woche verstärkt auf “GTA 6” gerichtet. Die Veröffentlichung des ersten Videos zum Rockstar-Blockbuster kommt einem Großereignis gleich. Ausgestrahlt wird es Anfang Dezember.

Im sehnlichst erwarteten Trailer zum Open-World-Titel werden voraussichtlich erste aussagekräftige Spielszenen zu sehen sein, darunter auch NPCs. Letztere könnten in “GTA 6” einen besonders überzeugenden Eindruck machen.

In einer Interview-Diskussion auf dem Paley International Council Summit am 7. November 2023 sprach der Take-Two-Chef Strauß Zelnick über die Verwendung von KI-Systemen bei der Verbesserung von NPC-Interaktionen.

„Jeder arbeitet daran“, so Zelnick. „Du bist ein spielbarer Charakter, du interagierst mit dem nicht-spielbaren Charakter. Diese Interaktion ist derzeit gescriptet. Und die nicht spielbaren Charaktere sind im Allgemeinen nicht sehr interessant. Man könnte sich vorstellen, dass alle NPCs wirklich interessant und unterhaltsam werden.“

KI-Systeme auch in GTA 6?

Zelnick ließ sich nicht dazu bringen, die Integration derartiger KI-Systemen in “GTA 6” zu bestätigen. „Ich kann bestätigen, dass Rockstar an der nächsten Iteration der Grand Theft Auto-Franchise arbeitet. Mehr als das kommt von Rockstar“, so seine ausweichenden Worte.

Da die Welten der “GTA”-Reihe von unzähligen NPCs bevölkert sind, wäre es eine Überraschung, wenn Rockstar Games bei einem derart zukunftsträchtigen Projekt auf neue Technologien verzichten würde. Auch andere Publisher gaben in der Vergangenheit bekannt, bei der Belebung von NPCs auf die KI setzen zu wollen.

Jüngstes Beispiel ist der mehrjährige Vertrag zwischen Xbox und Inworld. Ziel sei es, KI-Dialoge und narrative Tools in großem Maßstab zu entwickeln. Synchronsprecher und Entwickler sind von dieser Kooperation weniger angetan, wie wir kürzlich berichteten.

Wann “GTA 6” auf den Markt gebracht wird, ließen Rockstar Games und Take-Two bislang offen. Lediglich eine Prognose der Umsatzzahlen deutet darauf hin, dass der Launch voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 erfolgen wird. Eine Markteinführung bis zum 31. März 2025 wäre damit in einem zu erwartenden Bereich.

